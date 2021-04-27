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放棄亞洲市場？迪士尼將再關東南亞、香港18頻道

編譯張君堯／綜合報導
繼去年關掉台灣的3個FOX體育台，迪士尼傳出將於今年10月1日關閉東南亞及香港播放、一共18個頻道。（美聯社）
繼去年關掉台灣的3個FOX體育台，迪士尼傳出將於今年10月1日關閉東南亞及香港播放、一共18個頻道。（美聯社）

繼去年關掉台灣的3個FOX體育台，迪士尼傳出將於今年10月1日關閉東南亞及香港播放、一共18個頻道，其中至少有7個頻道目前仍在MOD及各大系統台播出，因此台灣觀眾也可能受到影響。

新加坡媒體《Geek Culture》報導，近日業內本就盛傳迪士尼準備放棄亞洲市場，27日清晨就有新加坡員工收到公司內部的確認消息，指出將會在今年10月1日一次性關閉18個頻道，消息傳出後引起震驚。

迪士尼這次將關閉的頻道中，有17個都已有超過20年歷史，分別為Fox、福斯警匪頻道（Fox Crime）、福斯生活頻道（Fox Life）、FX、福斯動作頻道 (Fox Action Movies)、福斯家庭電影頻道 (Fox Family Movies)、福斯電影台（Fox Movies）、衛視電影台 (Star Chinese Movies)、福斯體育台1至3台、衛視體育1-2台（Star Sports 1）、迪士尼頻道（Disney Channel）、迪士尼兒童頻道（Disney Junior）、 國家地理悠人頻道

（Nat Geo People）及衛視卡式台（SCM Legend）。

據悉，苦心經營超過20年卻要在今年10月全面退出的最主要原因，正是因為迪士尼打算全力推廣自家的串流服務「Disney +」。

《Geek Culture》表示，雖然迪士尼此次關閉電視頻道的決議對一般民眾來說影響不算太大，但體育迷恐怕最受波及，因為迪士尼有包括F1一級方程式賽車、世界摩托車錦標賽（MotoGP）、足球及各大網球公開賽等國際重大賽事的轉播權，而按照今年訂好的賽程分析，若迪士尼真的於10月全面關閉，屆時賽事恐怕都無法轉播，將會沒有比賽可看。

迪士尼 電影 Disney

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