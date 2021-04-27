別再往醫院擠 世衛重批印度民眾群聚「使疫情惡化」

世界衛生組織（WHO）27日指出，印度近期面臨新一波的疫情，而印度民眾非必要地在醫院前面聚集，正是使疫情更加惡化的主因。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）27日指出，印度 近期面臨新一波的疫情 ，而印度民眾非必要地在醫院前面聚集，正是使疫情更加惡化的主因。

由於大型宗教與政治集會照舊、傳染力更強的變種病毒，加上疫苗接種率低等因素影響，印度疫情近來急遽升溫，過去24小時新增32萬3144確診案例，目前累計超過1763萬，死亡總數則增至超過19萬人。

印度醫院裡的醫用氧氣嚴重不足，病床也極度缺乏，大批民眾擠到醫院前面，懇求醫院收治他們或是他們的家人，但是醫院裡人滿為患，無法應付急遽增加的確診病患。

世衛 組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）指出，世衛組織會提供緊急裝備與補給給印度，其中包括4000台氧氣製造機。

不過賈撒列維克也說出重話，印度事實上只有不到15％的確診病患真的需要醫院照護，而且更少數病患才需要氧氣治療，某些病患只需要居家照護監控就可以得到良好的管理和照護，大眾完全沒必要群聚至醫院前並增加染疫風險。

賈撒列維克強調世衛曾表示，放鬆個人防護措施、開放大型集會、出現更具傳染力的病毒，再加上疫苗接種涵蓋率低等等，上述因素加總就可以創造一場「完美疫情風暴」，在任何國家皆是如此。