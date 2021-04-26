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日本擬要求東奧選手赴日前檢驗2次 可免隔離2周

中央社／東京27日電
日本政府規畫外國選手與相關人士夏天赴日參加東京奧運與帕運的防疫規則，要求赴日前96小時內檢驗2次，抵日後將可不用隔離2周。路透
日本政府規畫外國選手與相關人士夏天赴日參加東京奧運與帕運的防疫規則，要求赴日前96小時內檢驗2次，抵日後將可不用隔離2周。路透

日媒報導，日本政府規畫外國選手與相關人士夏天赴日參加東京奧運與帕運的防疫規則，要求赴日前96小時內檢驗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）2次，抵日後將可不用隔離2周。

日本朝日新聞報導，多名政府相關人員透露，因應COVID-19疫情，正規畫讓外國選手不用隔離2周的防疫方案，讓選手一抵達日本就可進行練習。

報導說，方案內容是要求所有的東京奧運與帕運相關人士，在從母國搭機赴日前96小時內，需進行2次檢測，入境日本時也會進行核酸檢驗（PCR）與抗原檢驗，並於抵達日本3天內每天檢驗。

入境日本3天後，選手及一起行動的教練仍須每天採檢；並要求透過手機APP回報健康狀況。

國際奧林匹克委員會（IOC）與東京奧運暨帕運組織委員會日前公布規範選手行為的指南初版中，原是規定出國前72小時內採檢一次，日本政府研擬中的方案則更為嚴格。

選手與相關人士的活動範圍，擬限定為住宿處、練習場地與比賽場地，另將要求簽下切結書，保證將遵從在日本期間的活動計畫書等相關規定，若有違反將剝奪奧運參賽資格。

另外，對於隨行採訪媒體等，原則上仍將要求入境日本後須隔離2周；若在奧運比賽有必要的情形下，並符合限制活動範圍等條件，可允許縮短隔離時間或免除隔離。

日本中央政府、東京都與東奧組委會將於明天召開防疫協調會議，在聽取專家的意見後，預計將彙整上述的選手免隔離方案。明天也將舉行加上國際奧會與國際帕拉林匹克委員會（IPC）的5方會談，會中將對上述方案進行確認。

東京奧運 日本 防疫

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