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西撒哈拉獨立運動領袖西班牙就醫 摩洛哥抗議

中央社摩洛哥拉巴特24日綜合外電報導
西撒哈拉獨立運動領導人蓋里(圖)染疫，獲准赴西班牙就醫，摩洛哥政府表達不滿。(美聯社)
西撒哈拉獨立運動領導人蓋里(圖)染疫，獲准赴西班牙就醫，摩洛哥政府表達不滿。(美聯社)

摩洛哥官方人士告訴法新社，在西撒哈拉（Western Sahara）獨立運動領導人蓋里獲准赴西班牙就醫後，摩洛哥今天「憤怒」召見西班牙大使。

西班牙外交部22日說，獲阿爾及利亞支持的波利薩里歐陣線（Polisario Front）領導人蓋里（Brahim Ghali）正在接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）治療，而他「完全是因為人道因素」被轉到西班牙就醫。

西班牙外交部長龔薩雷斯-拉雅（Arancha Gonzalez Laya）23日在記者會上說：「這不會阻礙或困擾西班牙與摩洛哥的良好關係。」

但摩洛哥官員今天告訴法新社，摩洛哥外交部長波利塔（Nasser Bourita）表達對此事「無法理解與憤怒」，並且要求西班牙大使解釋。

西撒哈拉過去是西班牙殖民地，被聯合國歸類為「非自治領土」，幾十年來西撒哈拉的地位引發摩洛哥與波利薩里歐陣線對立，波利薩里歐陣線要求就西撒哈拉是否成為獨立國家進行公投

波利薩里歐陣線領導人在1976年2月宣布成立撒哈拉威阿拉伯民主共和國（Saharawi Arab Democratic Republic, SADR），摩洛哥與波利薩里歐陣線間的戰爭接踵而至，1991年在聯合國斡旋下停火。

摩洛哥給予西撒哈拉自治權，但堅持西撒哈拉是王國主權的一部分。

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