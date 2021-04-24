最慘4月天 巴西單月近7萬人染疫不治

巴西民眾23日在教堂外點燃蠟燭祈禱，希望新冠疫情能獲控制。(美聯社)

巴西今天寫下嚴酷的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 里程碑，這個月截至目前已近6萬8000人病故，成為疫情爆發以來死亡人數最多的單一月份。

法新社報導，巴西衛生部表示，4月還沒結束，就成了巴西疫情爆發以來病故人數最多的月份，單月迄今累計6萬7977人病故，超越3月的6萬6573人。

光是過去24小時，巴西就記錄到3076人不治，7天平均每天有2545人病故。

與此同時，今天記錄到7萬1137起新增病例，過去兩周的每日新增病例平均都超過6萬人。

巴西是南美洲人口最多國家，2億1200萬人口中累計38多萬人染疫不治。

COVID-19總死亡人數上，全球僅美國 比巴西更高；但在每10萬人口的死亡率上，巴西不僅位居美洲之冠，也是南半球國家最高。

雖然上述數據驚人，專家指出，巴西染疫和病故人數曲線實際上正在趨於穩定。

巴西公衛機構克魯斯基金會（Fiocruz）昨天通報，「過去兩週COVID-19的新增病例和病故人數都趨穩，代表疫情在傳播方面來到全新層級」。

基金會指出，染疫死亡率接下來幾週應該都會落在每天3000人左右。

巴西總人口中，迄今僅5.8%已完整接種疫苗 。

衛生部打算在9月前，替涵蓋7700萬人的優先族群完成疫苗接種工作。