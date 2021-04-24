為解決供氧危機 印度免除相關醫療設備關稅3個月

為解決第二波新冠疫情帶來的醫療資源危機，印度總理莫迪今天主持一項會議決定，免徵氧氣與呼吸器等相關醫療設備的進口基本關稅和健康稅，為期3個月。(美聯社)

為解決第二波2019冠狀病毒疾病導致醫療資源危機，印度 總理莫迪今天主持一項會議決定，免徵氧氣與呼吸器等相關醫療設備的進口基本關稅 和健康稅，為期3個月。

莫迪今天在主持一項包括財政部 、衛生與家庭福利部等部門的高層級會議後推文說，他在高層級會議上，做出免除氧氣和氧氣相關設備及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗進口關稅的關鍵決定。

印度財政部稍後發表聲明說，總理在開會時強調，印度迫切需要增加醫療級氧氣及家庭與醫院病人護理所需設備的供應，所有部會都需要協調工作，增加氧氣和醫療用品的供應。

莫迪得知抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）和原料藥最近免徵基本關稅，建議透過免徵關稅加快提供氧氣有關設備的進口；最後會議做出決議，免除對醫療用氧氣及氧氣鋼瓶、帶鼻導管的呼吸器等供氧設備，及用於氧氣生產、運輸、配送和儲存的設備，及COVID-19疫苗的基本關稅和健康稅，效期3個月，即日起生效。

印度財政部認為，上述措施將提高上述物品的進口，且讓這些物品更加便宜。

莫迪還指示稅務局確保上述相關設備無縫、快速通關，讓相關設備盡快進入市場配送。

印度第二波新冠肺炎疫情惡化，截至今天上午9時的過去24小時，新增病例突破34萬例，再創新高，這也是印度連續第3天新增病例破30萬例，雖然中央政府和各地方政府都採取措施，但在選舉活動及大壺節等宗教活動仍持續進行，官員與民眾都未能遵守防疫規定，疫情無法緩和。

由於新增病例不斷增加，印度各地醫院過去幾周出現氧氣供應、呼吸器、加護病床、藥物與疫苗短缺，且在最近更加惡化，但即使各地紛紛向中央政府發出警訊和求救，莫迪政府並未認真對待，政府高層聚焦在執政黨贏取可選出印度國會席次第3多的西孟加拉省選舉，直到許多COVID-19患者死亡，引發輿論憤怒，莫迪才取消22日赴西孟加拉省的助選造勢活動，連日召開會議希望解決問題。

印度財政部的聲明說，政府過去幾天採取許多措施改善氧氣和醫療用品的供應，印度空軍也正從新加坡引進低溫氧氣鋼瓶，且運輸氧氣鋼瓶，以減少運輸時間。

不過，印度各地迄今仍有不少醫院仍處於氧氣供應、呼吸器、病床和藥品匱乏狀態，新德里已有一家醫院有25名新冠肺炎重症患者因氧氣供應問題死亡。

德里高等法院今天開庭審理有關訴請印度中央政府解決供氧危機訴願案時，引述印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）研究評估說，「我們稱這一波新冠肺炎疫情為浪潮，事實上是海嘯。」

新德里市政府告訴德里高等法院合議庭，如果無法取得480萬噸的氧氣，新德里的醫療系統將崩潰，合議庭要求中央政府告知何時能供應新德里480萬噸的氧氣？還下令中央政府和各省市政府為克服這場危機做好準備。