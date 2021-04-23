寮國新增65確診創新高 永珍等7省市封城

寮國今天通報新增65例確診病例，創寮國新高紀錄。為防範疫情 擴散，包括首都永珍市在內，已有7省市封城 。寮國官方證實，這波本土疫情與英國變種病毒 有關。

寮國時報（Laotian Times）今天報導，永珍市為重災區共新增60病例，另有2例位於西南部強帕薩（Champasack）、2例位於波克（Bokeo）、1例在永珍省。截至目前，全寮國共有159人染疫。

寮國衛生部副部長博松（Phouthon Muongpak）指出，這波疫情與英國變種病毒有關，英國變種病毒非常危險且具高度傳染力。

他並強調，政府必須讓社會對疫情保持警覺，教育民眾洗手、戴口罩、落實社交距離。在發現永珍市交通擁擠的情況未減後，他也敦促民眾除非必要、否則都待在家，自認有感染風險的人應自我隔離。

寮國在4月中旬新年假期過後開始湧現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診病例。寮國官方21日宣布，永珍自22日清晨6時起封城至5月5日午夜。

寮國時報報導，共計有7省市封城，包括首都永珍市、永珍省、川壙省（Xieng Khouang）、沙耶武里省（Xayaboury）、博利坎賽省（Bolikhamxay）、波克省、豐沙里省（Phongsaly）。

報導指出，隨著寮國疫情持續擴散，預計還會有更多省加入封城。與此同時，位於邊界的素旺（Savannakhet）以及北部觀光勝地龍坡邦（Luang Prabang）已經宣布宵禁。