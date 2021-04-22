搭機抵印度阿薩姆 300名乘客拒受檢測逃走

印度東北的阿薩姆省（Assam），婦女註冊準備接種新冠疫苗。(美聯社)

印度 第二波疫情 不斷惡化，有300名乘客昨天搭機抵達阿薩姆省西爾查（Silchar）機場後，未遵守阿薩姆省強制旅客接受即時檢測 規定，逃走未受檢。

當地警方今天告訴印度快報（Indian Express），警方正在追蹤逃走的300名乘客身分，並將採取法律行動。

這起案例再度突顯印度民眾不遵守防疫規定的習性，以及印度執法和執行規定人員的漫不經心，也解釋了為什麼日前從新德里飛往香港的班機上，至少有53名乘客確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。印度民間一些獲政府認可的醫療診所，只要花錢就可提供陰性檢測報告，讓付錢者順利搭機。

在印度第二波疫情不斷惡化後，東北的阿薩姆省（Assam）修改規定，強制所有進出的航空旅客在抵達阿薩姆省的機場後接受快速抗原檢測（RAT）和RT-PCR核酸病毒檢測。

（影音來源：世界新聞網）

西爾查縣醫療官員薩塔萬（Sumit Sattawa）告訴印度快報，有690人搭機於21日降落西爾查機場，其中一些乘客要轉機前往東北其他省分，不用接受檢測；約300名乘客未前往檢測中心接受檢測；還有189名乘客按規定前往檢測中心接受檢測，其中6人確診。

由於西爾查機場很小，抵達的航空旅客都被送往附近的蒂蔻（Tikol）示範醫院檢測中心接受檢測。薩塔萬說，政府部門提供巴士把乘客載往檢測中心，乘客也可在提供當局駕駛資料後，自行搭車前往檢測中心。

薩塔萬表示，警方正在追查逃避檢測的乘客身分、逃跑的方式和細節，隨後將採取法律行動，案件並將根據相關法令與規定登記立案。

印度第二波新冠疫情尚未嚴重衝擊阿薩姆省在內的東北各省，阿薩姆省昨天新增1665個病例，檢測陽性率為2.68%，目前有9048個需要治療的活躍病例。

由於擔心疫情從印度其他省市傳入，阿薩姆省政府規定出入當地的航空旅客都要接受即時檢測，並在20日公布一系列限制人員流動措施，包括所有市場、飯店和商店必須在晚間6時以前關門。

印度截至今晚7時累計新冠病例達到1596萬5373例，活躍病例231萬3365例，死亡人數18萬4804人，疫情持續惡化。