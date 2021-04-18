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捷克驅逐俄外交官獲英國北約支持 莫斯科揚言報復

中央社莫斯科/倫敦18日綜合外電報導

捷克宣布將驅逐18名被認定是特工的俄羅斯外交官員後，俄國當局今天表示，將報復捷克政府這項「前所未見的」決定。英國、北大西洋公約組織、波蘭則表態支持捷克。

法新社報導，捷克政府昨天表示將驅逐18名俄國外交官。捷克國內情報部門查出他們是俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特工，疑似涉及2014年捷克東部軍火庫爆炸案。

該軍火庫位於捷克東部維貝蒂斯地區（Vrbetice）。爆炸案造成兩名捷克人喪生。

捷克警方隨後也表示，他們正在追捕涉及爆炸案的兩名俄羅斯人。而嫌犯持用的護照，就是涉及2018年在英國索爾茲伯里市（Salisbury）用神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒殺前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）未遂的犯案者所持用。

俄羅斯外交部今天發布聲明表示：「我們將採取報復措施，強迫這場挑釁行動的始作俑者明白，他們得為破壞兩國正常關係基礎負起全責。」但聲明並未指明將採取何種措施。

莫斯科當局並形容捷克的公告很「荒謬」，是一種「敵對措施」，並聲稱當中有華府涉入的「痕跡」。

俄國外交部表示：「美國最近制裁俄羅斯，在此背景下，捷克當局渴望取悅美國，為此比他們大西洋彼岸的主子做得更甚。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）則發布聲明表示：「英國全力支持我們的捷克盟友，他們揭露俄國情報單位企圖在歐洲進行危險與邪惡的行動時，會做到什麼樣的程度。」

「在索爾茲伯里發生諾維喬克攻擊案後，這起事件又揭露了莫斯科當局的行為模式。」

「我們一如既往抱持決心，致力將須為索爾茲伯里攻擊案負責的人繩之以法，並讚揚捷克當局也採取行動這麼做。」

拉布並要求俄羅斯「停止這些違反最基本國際規範的行徑」。

路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）官員今天也表示，北約支持成員國捷克調查俄國在境內的「邪惡行為」。

這名官員說：「這起事件依循俄國的危險行為模式。我們向維貝蒂斯爆炸案受害者的摯愛表達慰問。該負起責任的人必須被繩之以法。」

波蘭外交部也說，全力支持捷克共和國決定驅逐俄國外交官。

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