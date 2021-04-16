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菅義偉美日峰會展決心 喊辦「安全且安心」的東京奧運

中央社／華盛頓16日電
日本首相菅義偉告訴美國總統拜登，日本將竭盡所能抑制新冠疫情，在今年舉辦一場「安全且讓人安心」的東京奧運。路透
日本首相菅義偉告訴美國總統拜登，日本將竭盡所能抑制新冠疫情，在今年舉辦一場「安全且讓人安心」的東京奧運。路透

日本首相菅義偉今天告訴美國總統拜登，日本將竭盡所能抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，在今年舉辦一場「安全且讓人安心」的東京奧運

菅義偉本周訪美，他在與拜登共同召開的白宮聯合記者會中說，「日本正聽取世界衛生組織（WHO）和專家們的意見，並從中學習」，並稱日本正為東京奧運做「最完善」的準備。

菅義偉說：「他們正竭盡全力去抑制傳染，以科學、客觀的角度，實現安全且讓人安心的比賽。」

他補充道：「我展現了我的決心，要在今年夏天舉辦東京奧運及帕運，讓這屆奧運成為全球團結一心的象徵，而拜登總統也再一次展現他對此事的支持。」

原應於去年舉行的2020年東京奧運，因疫情蔓延而延後1年，預計在7月開幕。

由於日本近期染疫病例增加，使得奧運能否如期舉行變得愈來愈不確定。菅義偉雖承諾舉辦安全的東奧，但籌備工作已因疫情危機而趨於複雜。

東奧組織委員會今天宣布再取消一段東京奧運聖火傳遞路線，這已是因疫情影響而取消的第3段聖火傳遞路線。此外，原訂4月24日、25日進行的極限單車（BMX ）自由式（Freestyle）測試賽也延期。

東京奧運 日本 疫情

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