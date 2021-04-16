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國際推動疫苗護照 世衛示警：疫苗非100%保證免疫

中央社布魯塞爾16日專電
智利民眾等待接種新冠疫苗。(美聯社)
智利民眾等待接種新冠疫苗。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）今天對國際推動疫苗護照提出警訊，官員表示，疫苗無法百分之百保證接種者不會感染及傳播病毒，而且全球疫苗分配不均，推動作法必須很謹慎。

世衛組織首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）今天在記者會上被問到對國際社會推動疫苗護照的看法時，持保留態度。

史瓦米那尚表示，從科學角度來看，疫苗護照被認為是接種者沒有被感染，旅行時不會傳播給其他人的證明，有些國家不只要求接種疫苗，還要求附上抗體檢測，問題是「有多少抗體能保證你得到足夠的保護」，對此目前國際間沒有建立標準。

她說，疫苗雖然可以保護民眾不轉成重症，但無法百分百保證不會傳播病毒，而且有些疫苗保護力只有7成至8成，因此國際社會不能認為只要接種疫苗，就不會感染也不會傳播給其他人。疫苗的保護力水平需要持續研究。

此外，她提到也可能要從公平及道德層面上看疫苗護照議題，現實是全球疫苗分配不均，有些國家接種率快速上升，但很多國家接種率低於1%。雖然希望盡快讓更多人接種，但情勢還有變化，推動作法必須很謹慎。

歐盟加快疫苗施打之際已提出一個讓27個成員及歐洲經濟區內國家能彼此開放國境、又能避免疫情擴散的數位綠色認證方案，能記錄當事人有無接種疫苗與何種疫苗、接種後的篩檢結果，以及痊癒後有無2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體等細節。

英國也計畫推動疫苗護照，不過英國首相強生（Boris Johnson）4月初表示，現正釐清COVID-19疫苗接種證書所構成的複雜道德問題，以決定所謂疫苗護照的最佳使用方法。

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