我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技抵銷金融漲勢 股指觸新高後拉回

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

240艘中國船隻南海盤桓 菲1天2次外交抗議

中央社馬尼拉14日專電

馬尼拉當局表示，至少240艘中國海警船和海上民兵船在菲律賓專屬經濟海域盤桓，牛軛礁海域也仍有中國船隻停留。對兩項南海情勢，菲國外交部今天分別向北京提出外交抗議。

另一方面，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今天發布聲明表示，為保護漁民和海洋資源，菲國海上安全與執法部門已強化在巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）的能見度。

菲國政府近來指中國民兵船盤桓散布的島礁，多數位於自由群島（KIG），而自由群島隸屬自由鎮管轄。

菲中南海爭議近日升溫。由於菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對北京發言向來較溫和，更強調與中國的友好合作關係，成為反對派攻訐焦點。

菲國政府表示，中國海上民兵船持續集結南沙群島，尤其是牛軛礁（Whitsun Reef）。從3月7日的220艘、3月22日的183艘、3月27日的199艘，截至4月11日，雖僅剩9艘中國船隻停留牛軛礁周邊，但至少240艘中國海警船和民兵船仍在菲律賓專屬經濟海域盤桓。

菲律賓新聞社（PNA）今天報導，「西菲律賓海國家工作小組」發布聲明表示：「中國船隻持續集結，對航行安全和海上生命安全構成威脅，且妨礙菲律賓人在專屬經濟海域藉由海上資源獲益的專屬權」。

這個小組說，菲國軍方11日在專屬經濟海域巡邏時發現，南薰礁（Gaven）周邊有136艘中國民兵船、牛軛礁周邊有9艘、東門礁（McKennan，菲律賓稱呼）有65艘、美濟礁（Mischief）有6艘、渚碧礁（Subi）有3艘、中業島（Thitu）有4艘、仁愛暗沙（Second Thomas）有11艘。

陸辛（Teodoro Locsin Jr.）今天推文說，他已針對240艘中國船隻盤桓菲國專屬經濟海域，向北京提出外交抗議。

另外，繼3月21日首度針對中國船隻集結牛軛礁提出外交抗議後，陸辛4月7日表示，菲律賓已再次提出外交抗議，且將「每天（抗議）直到最後一艘（中國船隻）離開」。

針對牛軛礁爭議，陸辛稍早也推文說，今天的抗議「已發出」。

中國 北京 國民兵

上一則

法國疫情病逝將破10萬大關 規畫全國哀悼致意日

延伸閱讀

美國菲律賓12日起聯合軍演 南海緊張升溫

美國菲律賓12日起聯合軍演 南海緊張升溫
讀者來函／菲律賓裔美國人（一）

讀者來函／菲律賓裔美國人（一）
「被導彈快艇追1小時」 菲律賓記者曝遭中海警船驅趕

「被導彈快艇追1小時」 菲律賓記者曝遭中海警船驅趕
美中航母互相示威 南海緊張再起

美中航母互相示威 南海緊張再起

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…

狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…
美確診續升 東北、上中西部最慘 專家歸咎3原因

美確診續升 東北、上中西部最慘 專家歸咎3原因
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見