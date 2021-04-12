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白宮：晶片峰會預期無法立即作出任何決定

哈利、梅根惹怒爺爺菲立普？知情者透露：其實被他同情

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）與哥哥威廉（右）都要出席爺爺菲立普（中）的喪禮。圖／路透資料照片
哈利（左）與哥哥威廉（右）都要出席爺爺菲立普（中）的喪禮。圖／路透資料照片

英國伊麗莎白二世女王的丈夫菲立普親王99歲去世，有八卦媒體又將鬧出走、接受歐普拉電視專訪批評皇室的哈利王子與妻子梅根指為罪魁禍首，被譏為「下流沒底線」。撰寫菲立普專書的作者蓋爾斯布蘭德瑞斯表示，菲立普雖然認為哈利和梅根去做電視專訪簡直瘋了，而且不會有什麼好的結果，他卻也同情孫子對於英國媒體的不信任，接受哈利去做自己想做的。

菲立普親王還因心臟病發住院時，哈利與梅根就在美國錄製了與歐普拉的訪問，播出時菲立普仍未出院，兩人因此被批評「毫不顧慮祖父的心情」，就算菲立普之後出院，看似狀況不差，還是有人怪罪哈利與梅根。其實根據蓋爾斯的說法，某些人對於哈利和梅根的反應可能比菲立普本人還激烈，菲立普固然不贊同他們的一連串做法，卻還是寄予同情，且接受這些事情的發生。

蓋爾斯表示他的消息來源透露，菲立普覺得哈利與梅根要卸下皇室重要成員身分就不是個正確的決定，接下來兩人期望在英國與美國兩邊都撥出時間經營、發展，等於排拒皇室的官方任務，又想保有一些皇室成員的特殊身分，簡直把事情看得太天真，果不其然女王、查爾斯與威廉連成一氣，要求哈利與梅根交出所有還在英國的團體單位中「皇室贊助人」身分，再次擴大了彼此的衝突。

菲立普固然還支持哈利去追求自己要的生活，也心知他在英國還保有的一些皇室相關身分必然保不住，早就曉得他與梅根一定得付出與皇室公務切割的代價。儘管不贊同哈利和梅根的一堆決定，菲立普畢竟年事已高、見過太多，知道該來的總得接受，但在心裡最真實的想法，是對他和梅根的電視訪問不以為然，就像多年前一樣對黛安娜在電視上談婚變並不認同。

不管彼此有多少意見不和，身為長輩的菲立普沒和孫子哈利徹底撕破臉，八卦刊物想將他們之間描繪成如肥皂劇的愛恨衝突，只是淪為外界笑柄。哈利已經趕忙返回英國，預計隔離幾天後就出席爺爺的喪禮。

哈利（左）與爺爺菲立普（右）過去都有軍職，關係沒有太疏離。圖／路透資料照片
哈利（左）與爺爺菲立普（右）過去都有軍職，關係沒有太疏離。圖／路透資料照片
哈利（左）與梅根做電視專訪被長輩認為是瘋了。圖／路透資料照片
哈利（左）與梅根做電視專訪被長輩認為是瘋了。圖／路透資料照片

哈利 梅根 英國

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