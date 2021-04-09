我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美放寬對台交往規定 一中架構下維持非官方關係

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

中國大使威脅記者 瑞典在野黨要求驅逐出境

中央社斯德哥爾摩9日專電

瑞典自由記者悠野（Jojje Olson）因報導中國抵制H&M，再度遭中國大使館威脅。基督教民主黨（Christian Democrats）與瑞典民主黨（Sweden Democrats）因中國大使館多次威脅記者，要求驅逐中國大使桂從友。

中國大使館在瑞典透過威脅記者的方式，試圖影響瑞典國內的言論自由，並非頭一遭。立場偏右的在野黨派基民黨與瑞典民主黨曾提議驅逐桂從友，此次事件一發生，兩黨更加堅定立場，希望能將提議付諸實行。

瑞典民主黨的外交發言人威雪（Markus Wiechel）表示，中國大使多年來威脅瑞典記者和政治人物，這樣的行為無法接受，瑞典民主黨在2019年就已經提出將桂從友列為「不受歡迎人物」。他表示，桂從友已經嚴重影響兩國外交關係，也讓中國人在瑞典的地位越來越惡劣。

基督教民主黨的外交發言人阿達克土森（Lars Adaktusson）也認為，中國大使雖曾被召見，但並沒有改變中國大使館的作風，瑞典應該將桂從友列為不受歡迎人物。

除了這兩個政黨要求驅逐桂從友之外，其他在野政黨也對中國大使館試圖影響瑞典言論自由的行為表達不滿。

左派黨（Left Party）也曾提出驅逐中國大使的建議。溫和黨（Moderates）的黨主席克里斯德森（Ulf Kristersson）也曾多次呼籲執政黨對中國態度要更強硬。他表示，召見大使並沒有起作用，應該採用更嚴厲的方式，甚至聯合其他歐洲國家一起制裁中國。中間黨的代表林格倫（Kerstin Lundgren）則表示，中國若想加入世界市場，就必須明白這是有代價的，歐盟面對中國一直太軟弱了。

對此，瑞典外交部長林德（Ann Linde）表示，他們已多次召見中國大使，並告知他言論自由在瑞典是受到憲法保障的，記者有自由從事採訪報導工作；他們也曾多次要求中國大使尊重瑞典法律，並表示威脅的行為是不被接受的。

中國大使館威脅瑞典記者已經是常態。長期駐台的自由記者悠野在他的新聞平台「中國新聞」（Kinamedia）上表示，這不是他第一次接到中國大使館的威脅，這次郵件中的威脅比以往更強烈。

「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda）的政治版主編（Lars Ströman）也曾因為採訪台灣駐瑞典代表姚金祥，在報導中稱姚金祥為大使，並發表批評中國的報導，表示支持中國的「鄰國」台灣，因而接到中國大使館至少3封充滿敵意的電子郵件。

中國 瑞典 大使館

上一則

哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

延伸閱讀

H&M遭中國民眾抵制 執行長海默森守口如瓶引發各界討論

H&M遭中國民眾抵制 執行長海默森守口如瓶引發各界討論
黑白集 / 美國大使來了 「愛的代價」是多少

黑白集 / 美國大使來了 「愛的代價」是多少
瑞典富豪汽車 推24周育嬰假

瑞典富豪汽車 推24周育嬰假
台帛旅遊泡泡 暗藏美國關鍵角色

台帛旅遊泡泡 暗藏美國關鍵角色

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲