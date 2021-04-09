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英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

圖輯╱女王的力量與支柱 菲立普親王與世長辭

中央社倫敦9日專電
1947年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王。美聯社
1947年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王。美聯社

白金漢宮今天表示，與英國女王伊麗莎白二世結縭73年、高齡99歲的夫婿菲立普親王今天逝世。他是女王口中「這些年的力量與支柱」。他這一生為公眾的服務，證明女王所言不虛。

菲立普親王（Prince Philip）感到身體不適後，在醫師的建議下，於2月16日晚間入住倫敦的愛德華七世醫院（King Edward VII hospital）；3月1日轉院至聖巴多羅買醫院（St Bartholomew's Hospital）接受心臟治療；之後又轉回愛德華七世醫院，住院28天後出院，今天驚傳過世。

菲立普親王和94歲的女王伊麗莎白二世在封城期間大多時間待在溫莎城堡，僅有一小群人負責照護，把感染風險降至最小。兩人在1月曾由家庭醫師接種疫苗。

菲立普親王在1947年和當時的伊麗莎白公主結婚。女王於1952年登基後，在2015年創下英國在位最久君主的紀錄。菲立普親王同樣創下執行王室伴侶任務最久的紀錄，於2017年退休

從1952年截至2017年退休，白金漢宮統計，菲立普親王個人共出席了2萬2219場海內外活動，發表5496場演說，並擔任785個組織的贊助人、負責人或成員。

菲立普親王以幽默著稱。當年宣布即將退休後，菲立普親王和女王伊麗莎白二世一同到聖詹姆士宮的皇家教堂，和功績勳章（Order of Merit）得主一起參加活動。

當時，身姿挺拔的菲立普親王和往常一樣成為談話焦點，把眾人逗得哄堂大笑。

數學家艾提亞（Sir Michael Atiyah）在寒暄時對菲立普親王說，「很難過聽到您要退休」。菲立普親王卻回他說，「嗯，我沒辦法再站太久」，讓艾提亞爆出笑聲。

女王說菲立普親王是她的「力量和支柱」。當年菲立普親王要求喬治六世把女兒嫁給他時，據稱國王曾對友人說，「我懷疑菲立普知不知道他要面對什麼。伊麗莎白遲早會成為女王，而他會是女王的配偶，這比當一位國王還要困難。但我想他能勝任。」

1959年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王。美聯社
1959年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王。美聯社
1951年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王，與他們的長子查爾斯王子和長女安妮...
1951年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王，與他們的長子查爾斯王子和長女安妮公主合影。美聯社
2014年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王在白金漢宮的陽台上與民眾揮手。美聯...
2014年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王在白金漢宮的陽台上與民眾揮手。美聯社
菲立普親王和哈利王子。美聯社
菲立普親王和哈利王子。美聯社
1962年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王。美聯社
1962年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王。美聯社

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