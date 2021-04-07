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研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

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「中國別參與」24國際專家聯署再查新冠源頭

記者賴錦宏／綜合報導
世衛總幹事譚德塞表示未來要追驗中國的病毒實驗室。（路透）
世衛總幹事譚德塞表示未來要追驗中國的病毒實驗室。（路透）

24名來自不同國家的科學家發公開信，要求就新冠肺炎源頭再進行調查，包括在沒有北京參與的可能性下進行。參與聯署的包括美國、歐洲、日本和澳洲的科學家，他們指世衛專家組早前的溯源調查受政治干擾，報告未能就疫情起源提供可靠答案。

媒體指出，公開信中，科學家稱據中國未曾發表的研究作出結論，亦未能獲得關鍵記錄和生物樣本，因此有需要更多調查，可能要在沒有中國的參與下再進行研究。

世界專家組早前發表的報告，指新冠病毒較大可能經中間宿主傳人，極不可能通過實驗室傳人。英美等14個國家和世衛總幹事譚德塞都關注， 專家組在獲取原始數據面臨困難。中方否認指控。

日前，世衛新冠肺炎病毒溯源調查報告正式公布，當中除了認為病毒最有可能經由中間宿主動物傳染至人類外，亦強調病毒經由實驗室洩漏的可能性極低。但報告發布沒多久，譚德塞卻跳出來，認為這份報告結論不夠廣泛。

他在簡報會上批評中國沒有提供足夠數據。說什麼專家小組此前在中國調查時，在取得原始數據上遇到困難，期望未來與中國合作調查時，可獲得更合時和全面的數據，他還促請要「更深入探索」病毒源於實驗室洩露的理論。他還稱，已準備邀請更多專家作進一步行動。

原本是「中國好朋友」的譚德塞此番言論，曾讓中媒稱，「譚德塞叛變了！」。

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