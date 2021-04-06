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印度疫情惡化 馬哈拉什特拉省嚴格封鎖引發抗議

中央社新德里6日專電
圖為在印度孟買，一名衛生人員幫民眾做新冠篩檢。美聯社
圖為在印度孟買，一名衛生人員幫民眾做新冠篩檢。美聯社

印度第二波新冠肺炎疫情來勢猛烈，單日新增病例昨天突破10萬例，疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省政府採取嚴格封鎖措施、要求商店關閉後，今天引發多個商會代表上街抗議。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情迅速惡化，昨天單日新增病例破10萬例；根據印度衛生與家庭福利部今天公布的報告，過去24小時也新增9萬6982例，其中馬哈拉什特拉省（Maharashtra）等8個省新增病例占整體新增病例的80.04%。

馬哈拉什特拉省過去24個小時新增病例達4萬7288例，持續蟬聯印度單日新增病例最多的省級行政區。

為控制疫情，馬哈拉什特拉省政府已宣布所有商店關門，且在疫情嚴重城市實施週末封鎖令，並實施晚間8時到隔天上午7時的宵禁令，嚴格程度和印度去年實施的全國封鎖令接近，今天引發孟買、普恩（Pune）等各地多個商會代表上街抗議。

印度媒體Zee News報導，參與上街抗議的商會代表說，去年的全國封鎖已經毀了他們的業務，現在的限制令更將完全毀滅他們的營運，「我們反對封鎖... 若在這種情況下關閉商店，我們將全部餓死」。

一些孟買和普恩的台商告訴中央社記者，為防止疫情入侵辦公室，已讓員工居家辦公；但也有外資企業經理人說，仍然讓員工正常上班。

此外，新德里市政府考量疫情惡化，今天也宣布從今天到4月30日，實施每晚10時到隔天凌晨5時的宵禁令；但新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）說，根據現在的情況，新德里尚未考慮實施全市封鎖，正密切觀察疫情局勢。

克里瓦爾強調，只有在適當徵詢大眾意見後，才會做出全市封鎖的決定。

由於印度第二波新冠肺炎疫情迅速惡化，印度醫學協會（The Indian Medical Association）建議印度政府立刻調整疫苗接種策略，並已敦促總理莫迪，為所有18歲以上的民眾接種疫苗，且盡可能免費為民眾接種，以增加接種率。

印度政府從4月1日起，允許年齡在45歲以上的民眾接受疫苗接種。

印度衛生與家庭福利部長瓦德漢（Harsh Vardhan）今天透過視訊與11個省市衛生廳長召開會議，討論控制疫情的方法。

印度媒體News 18引述瓦德漢證實，根據基因序列檢測，旁遮普省（Punjab）有80%的新冠肺炎是英國變種病毒；旁遮普省的病例激增，可能與當地選舉、婚禮等大型活動及農民示威抗議有關。

印度 疫情 新冠肺炎

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