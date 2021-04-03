法國全國「封城」四周 復活節跨區出行 有3天容忍期

巴黎附近一座機場裡，一件行李孤伶伶的立在大廳中，法國本土全境於當地時間3日起正式開始採取「封城」措施，以遏制當前嚴峻的新冠疫情。(路透)

法國本土全境於當地時間3日起正式開始採取「封城 」措施，以遏制當前嚴峻的新冠疫情 。按照法國總統馬克宏宣佈的相關安排，已在法國19個省生效的「封城」措施自3日起擴大至法國本土全境實施，為期四周。

主要措施包括：民眾無必要理由，出行不得超過住所半徑10公里；「生活非必需」商店關閉；進一步加強遠程辦公。另外，宵禁令在法國本土全境仍然有效；學校關閉三周。除了上述措施外，法國官方還宣布禁止在戶外公共場所飲酒以及禁止六人以上戶外集會。法國官方表示，執法人員將加大檢查力度，監督民眾能够遵守有關措施，防止病毒進一步傳播。

法國負責公民事務的部長級代表齊亞帕3日視察巴黎的宗教場所，她表示會確保宗教場所的安全，同時表示民眾不應利用復活節 假期到處活動，應盡可能減少出行。她強調執法人員會監督民眾在復活節假期遵守防疫措施的情況。

據法國BFM電視台估計，3日起至少新增15萬「生活非必需」商店關閉。官方准許除已經「封城」的19個省以外的「生活非必需」商店可以營業至3日晚7時，不少民眾排隊購買服裝等商品。處於「封城」中的19省「生活非必需」商店已經於上月關閉。

為了滿足民眾在復活節假期的出行需要，法國內政部和巴黎警察局宣布3日到5日為跨地區旅行的「容忍期」，5日之後跨地區旅行將不被准許。官方透露3日民眾出行明顯減少，巴黎大區當天沒有出現交通擁堵。

根據3日晚發布的官方疫情數據，法國新冠肺炎累計死亡病例現為9萬6493例，新增死亡病例187例。目前法國新冠住院患者增至2萬8886人，重症患者增至5273人。