加拿大駐北京代辦 視訊探視康明凱、史佩弗

圖為加拿大駐北京大使館臨時代辦倪杰民（左）與美國駐華大使館代理公使柯有為（右）上月22日在北京市第二中級人民法院外。（路透資料照片）

加媒報導，加拿大 駐北京大使館臨時代辦倪杰民（Jim Nickel）近日以視訊方式先後領事探視了遭中國 關押並控罪的加國公民康明凱、史佩弗。這是兩人自3月中旬受審以來，加方首次獲准探視。

加拿大CTV電視網1日引述加國外交部公布的消息作了上述報導。基於隱私條例，其中未透露更多詳情，但強調加拿大政府持續密切關注自2018年12月以來遭中國當局任意拘留的康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），並繼續呼籲釋放兩人。

報導說，倪杰民分別於3月30日及31日以視訊方式領事探視了前加國外交官康明凱和商人史佩弗。這是兩人自3月中旬受審以來，加方首次獲准探視。

美中高層3月18日在美國 阿拉斯加會晤之際，中國法院當月19日首次審訊拘押了逾2年的史佩弗，22日再審理康明凱案。由於兩案都採閉門方式審理，缺乏透明度，引發加拿大等多國譴責聲浪。

2018年12月，應美國要求，加國逮捕了中國通訊大廠華為公司財務長孟晚舟，不久後，北京也拘捕了康明凱和史佩弗，隨後並分別以「為境外刺探國家秘密和情報」以及「為境外竊取、非法提供國家秘密」的罪名加以起訴。外界普遍認為中國當局逮捕兩人是為了報復加拿大。