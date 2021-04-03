加拿大駐北京代辦 視訊探視康明凱、史佩弗
加媒報導，加拿大駐北京大使館臨時代辦倪杰民（Jim Nickel）近日以視訊方式先後領事探視了遭中國關押並控罪的加國公民康明凱、史佩弗。這是兩人自3月中旬受審以來，加方首次獲准探視。
加拿大CTV電視網1日引述加國外交部公布的消息作了上述報導。基於隱私條例，其中未透露更多詳情，但強調加拿大政府持續密切關注自2018年12月以來遭中國當局任意拘留的康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），並繼續呼籲釋放兩人。
報導說，倪杰民分別於3月30日及31日以視訊方式領事探視了前加國外交官康明凱和商人史佩弗。這是兩人自3月中旬受審以來，加方首次獲准探視。
美中高層3月18日在美國阿拉斯加會晤之際，中國法院當月19日首次審訊拘押了逾2年的史佩弗，22日再審理康明凱案。由於兩案都採閉門方式審理，缺乏透明度，引發加拿大等多國譴責聲浪。
2018年12月，應美國要求，加國逮捕了中國通訊大廠華為公司財務長孟晚舟，不久後，北京也拘捕了康明凱和史佩弗，隨後並分別以「為境外刺探國家秘密和情報」以及「為境外竊取、非法提供國家秘密」的罪名加以起訴。外界普遍認為中國當局逮捕兩人是為了報復加拿大。
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