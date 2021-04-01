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國際質疑世衛疫源報告 譚德塞:討論第二階段調查

中央社布魯塞爾1日專電
世界衛生組織近日公布2019冠狀病毒疾病溯源調查報告，引發美國等14個國家關切資料取得受阻，世衛秘書長譚德塞(圖)今天說，世衛將儘快討論第二階段調查工作。美聯社
世界衛生組織近日公布2019冠狀病毒疾病溯源調查報告，引發美國等14個國家關切資料取得受阻，世衛秘書長譚德塞(圖)今天說，世衛將儘快討論第二階段調查工作。美聯社

世界衛生組織近日公布2019冠狀病毒疾病溯源調查報告，引發美國等14個國家關切資料取得受阻，世衛秘書長譚德塞今天說，世衛將儘快討論第二階段調查工作。

世界衛生組織（WHO）3月31日公布對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源調查聯合報告，未能解決國際疑慮，今天外媒在世衛組織線上記者會詢問譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對此曾表態要進行下一階段調查工作的後續行動，以及是否已與中國及專家討論。

譚德塞則回應，如大家所見這份溯源聯合報告提出了很多建議，也提到後續評估工作，但因為報告才剛發布，世衛尚未討論後續行動，但他強調世衛會儘快討論並發布相關訊息。

世衛報告表示，經聯合專家組評估新冠病毒傳人的4個路徑，認為「比較可能至非常可能」經中間宿主傳人、「可能至比較可能」從原始動物直接傳人、「可能」通過冷鏈食品傳人、「極不可能」通過實驗室傳人。

但美國、澳洲及加拿大等14國隨後發布聯合聲明說：「這項國際專家對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）來源的研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，我們對此表達聯合關切，也是有其必要。」

另歐洲聯盟同天也同樣對報告表示關切，指出報告雖是有用的第一步，但遺憾研究起步晚，早期樣本和數據受限，要求世衛繼續進行研究。而譚德塞當天呼應西方國家表示專家組進行評估不夠廣泛。仍然需要通過更多的數據和研究，來達成更加強有力的結論。

譚德塞說，儘管專家組認定，實驗室外洩病毒是最不可能成立的假設，但針對這一點仍然需要開展更多的調查，願意再派遣額外的工作組及專家前往，世衛將及時公布下一階段調查工作的進展。

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