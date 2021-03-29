「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

長賜輪。(路透)

擱淺蘇伊士運河 的長榮 海運長賜號(Ever Given)，經過有關當局多日搶救後，船身終於在在埃及當地時間29日凌晨4點30分浮起，儘管運河幾時暢通仍不得而知。不過，運河兩旁居民對龐然大物的新鄰居想必有些依依不捨 。

➤➤➤長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

➤➤➤「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號闖禍路徑曝光

巨無霸貨櫃輪長賜號矗立在蘇伊士運河上，運河兩旁可以看見低矮的紅磚樓房、正在吃草的水牛，以及與零星幾棵棕櫚樹相依的農田綠地。長賜號就像一座全球化的歷史遺跡，滯留在埃及的尋常農村景色裡。

長賜號自上周擱淺後，運河兩旁的居民彷彿搶到搖滾區座位，能搶先觀察這起擱淺事件，畢竟蘇伊士運河阻塞攸關全球經濟的運轉。

長賜輪。(路透)

運河旁的居民法特瑪說：「我們從未見過有船隻卡在這裡這麼久」。她居住的區域可聽見往來船隻的鳴笛聲。她指著長賜號說，附近的小孩甚至利用長賜號在夜間照射的聚光燈玩捉迷藏。「我們已經跟它變成朋友了！」

在挖泥船、拖船及工程師團隊快馬加鞭幫助長賜號脫困之際，蘇伊士運河以北的附近農村居民，正沉浸長賜號擱淺的新奇氛圍中。

有些居民以長賜號為背景跟它自拍，或向長賜號的船員揮手示意，也有人像法特瑪一樣，想像這艘船載運什麼貨物到全球市場。

法特瑪接受媒體採訪時輕聲笑著說：「我要在新房子裡規劃一間臥室和客廳」，她帶著懷念的眼光望向長賜號，船上可能載著數以千計不同顏色的貨櫃。

長賜輪。(路透)

另一位埃及居民艾瓦德，從小與父親在蘇伊士運河捕魚維生，他祖父在一艘挖泥船上工作。這艘挖泥船負責清除1973年贖罪日戰爭遺留的船隻殘骸。艾瓦德說：「當我初次聽到這艘船（長賜號）的消息，我驚慌失措。我知道運河對我們所有人來說有多重要。」