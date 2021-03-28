我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

她與新冠抗爭2個多月終於回家 卻留下洗腎後遺症

棕枝主日彌撒連2年閉門 教宗：疫情正遭惡魔利用

中央社／梵蒂岡28日綜合外電報導
天主教教宗方濟各（Pope Francis）。 路透
天主教教宗方濟各（Pope Francis）。 路透

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，教宗方濟各（Pope Francis）今天連續第2年在幾乎空蕩蕩的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）內主持棕枝主日（Palm Sunday）彌撒。他隨後在演說中表示，疫情正遭到惡魔利用。

路透社報導，棕枝主日標示聖週起始，是復活節前最後一個主日。疫情爆發前每年棕枝主日當天，梵蒂岡的聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）會擠滿數萬群眾，手持橄欖枝和精心編成各種造型的棕櫚枝葉，參加戶外彌撒。

但今年梵蒂岡的棕枝主日彌撒，只開放約120名信眾參加，地點則在偌大的聖伯多祿大教堂次翼，現場除了教宗還有約30名樞機主教。

彌撒結束後，教宗方濟各在例行主日正午演說中表示：「去年我們受到震驚，今年我們面臨更大壓力，經濟危機已變得沉重。」

義大利日前又恢復全國性封鎖措施，預計持續到復活節之後。教宗24日已下令樞機主教和其他神職人員減薪，以保住其他員工飯碗。

方濟各還表示：「惡魔正利用危機來散播懷疑、絕望和意見不合。」他說，疫情已帶來身體、精神和靈魂的苦難。

方濟各自2013年上任以來，已清楚表明他相信惡魔存在。他曾在一份2018年的文件中表示，把惡魔當作神話是錯誤的。

方濟各在今天彌撒佈道中和其後的演說中都提到，這場疫情使得人們比以往更有必要照顧遭遇困難的人、貧窮的人和受苦的人。

方濟各 疫情 教宗

上一則

法國疫情不止 確診數超越俄國成全球第4

延伸閱讀

印尼天主教堂遭自殺攻擊 2嫌炸死 增至20傷

印尼天主教堂遭自殺攻擊 2嫌炸死 增至20傷
梵蒂岡：教會無法祝福同性結合 因神不祝福罪惡

梵蒂岡：教會無法祝福同性結合 因神不祝福罪惡
天主教宗訪伊拉克 亞伯拉罕宗教大和解

天主教宗訪伊拉克 亞伯拉罕宗教大和解
教宗訪IS昔日根據地 為受難者祈禱：友愛比相殘更長久

教宗訪IS昔日根據地 為受難者祈禱：友愛比相殘更長久

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

2021-03-27 20:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？
德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚

德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
「手掌壓辣模胸部」畫面遭刪 台男星捲性騷火速道歉

「手掌壓辣模胸部」畫面遭刪 台男星捲性騷火速道歉