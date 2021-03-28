棕枝主日彌撒連2年閉門 教宗：疫情正遭惡魔利用

天主教教宗方濟各（Pope Francis）。 路透

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 影響，教宗方濟各 （Pope Francis）今天連續第2年在幾乎空蕩蕩的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）內主持棕枝主日（Palm Sunday）彌撒。他隨後在演說中表示，疫情正遭到惡魔利用。

路透社報導，棕枝主日標示聖週起始，是復活節前最後一個主日。疫情爆發前每年棕枝主日當天，梵蒂岡的聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）會擠滿數萬群眾，手持橄欖枝和精心編成各種造型的棕櫚枝葉，參加戶外彌撒。

但今年梵蒂岡的棕枝主日彌撒，只開放約120名信眾參加，地點則在偌大的聖伯多祿大教堂次翼，現場除了教宗還有約30名樞機主教。

彌撒結束後，教宗方濟各在例行主日正午演說中表示：「去年我們受到震驚，今年我們面臨更大壓力，經濟危機已變得沉重。」

義大利日前又恢復全國性封鎖措施，預計持續到復活節之後。教宗24日已下令樞機主教和其他神職人員減薪，以保住其他員工飯碗。

方濟各還表示：「惡魔正利用危機來散播懷疑、絕望和意見不合。」他說，疫情已帶來身體、精神和靈魂的苦難。

方濟各自2013年上任以來，已清楚表明他相信惡魔存在。他曾在一份2018年的文件中表示，把惡魔當作神話是錯誤的。

方濟各在今天彌撒佈道中和其後的演說中都提到，這場疫情使得人們比以往更有必要照顧遭遇困難的人、貧窮的人和受苦的人。