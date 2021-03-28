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布里斯托抗議者反新法案暴力襲警 英相批可恥

中央社 / 倫敦27日綜合外電報導
布里斯托21日與23日的「撤回法案」（Kill theBill）示威衍生出暴力情事。 美聯社
布里斯托21日與23日的「撤回法案」（Kill theBill）示威衍生出暴力情事。 美聯社

英格蘭西部布里斯托市（Bristol）的抗議者為反對新的犯罪防治法案，近來3度發動夜間暴力抗議，昨天並傳出攻擊警察情事。英國首相強生今天譴責襲警行為「可恥」。

法新社報導，儘管政府為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而禁止大型集會，布里斯托昨天的抗議仍湧進1000人參與。在抗議過程出現「暴力行為」後，警方昨夜一共逮捕10人。

布里斯托21日與23日的「撤回法案」（Kill theBill）示威也衍生出暴力情事。抗議者表示，這份「警察、犯罪、量刑與法院法案」（Police, Crime,Sentencing and Courts Bill）將嚴重限制人民和平抗議的權利。

強生（Boris Johnson）在推特（Twitter）寫道：「昨夜布里斯托發生可恥的襲警案。」

「我們的員警不應該面臨被暴徒扔擲磚塊、瓶子和煙火的情況，這些暴徒故意施暴和造成財產損失。」

「我全力支持警方和這座城市。」

布里斯托抗議者則指控警方過度動武，並嘲諷當地警方起初宣稱21日有數名員警骨折，後來又被迫承認搞錯的事。

今天英格蘭還有數座城市出現反對法案的抗議，不顧警方以防疫限制令為由，警告民眾不要參加示威。

警察 疫情 防疫

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