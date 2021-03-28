蘇伊士運河塞船、晶片短缺 對你可能產生這些影響

滿載貨物的長賜輪（Ever Given）塞在蘇伊士運河上，導致許多產品運輸受阻。 歐新社

從汽車到服飾業，供應鏈問題已衝擊全球製造商，但這個問題對普羅大眾而言，到底有何影響？以下為華爾街日報提出的分析。

全球面臨哪些供應鏈問題？

半導體供需不均、美國德州2月暴風雪、蘇伊士運河 塞船等問題，已使全球製造業者在取得關鍵原物料上受限。這些干擾已造成許多產業的成本增加和暫停生產，可能導致消費者面臨商品漲價的問題。

供應鏈危機已波及哪些產品？

半導體的供應短缺已維持數月，因為汽車、智慧手機、電腦、平板和電視廠商低估了新冠肺炎疫情期間的需求，導致這些廠商向晶片 製造商追加訂單時，也讓晶片廠商措手不及。日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas）的工廠大火，更惡化了這場供應鏈危機。

德州2月大雪則影響到塑膠生產，該州是全球最大石化工業區所在地，石化工業就是將石油 、天然氣和其副產物轉化為塑膠的工業。極寒天氣引發的大規模停電，使當地工廠停工數周，導致醫療用面罩、智慧手機等產品所需的原料短缺。

蘇伊士運河塞船如何影響供應鏈？

蘇伊士運河是全球最忙碌的航道之一，許多各式各樣產品的運輸都因蘇伊士運河塞船事件而延遲。

對載運石油和天然氣的油輪，以及將服飾、電子產品、重型機械等製造產品從亞洲運到歐洲等地的貨輪來說，蘇伊士運河是其重要貿易路線。愈來愈多航運業者已將油輪和貨輪改道，避開這條航道，並預期這條重要水路塞船將拖上一段時間。為了改道，有些輪船甚至得多花兩周航行時間，繞過非洲大陸南端。