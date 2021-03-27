星期人物／緬甸窮鄉醫師薩沙 「春天革命」要角

薩沙2月28日在藏匿地點接受路透訪問。（路透）

生於緬甸 偏鄉的醫師薩沙（Dr Sasa），曾在家鄉為緬甸實質領袖翁山蘇姬 所屬政黨「全國民主聯盟」負責去年11月國會大選操盤，取得亮麗戰績，他原本準備2月1日在首都奈比多就任，成為翁山蘇姬的內閣成員。

•喬裝計程車司機 成功逃亡

但當天凌晨軍隊兵分多路逮捕翁山蘇姬、政府高官和國會議員，棄醫從政的薩沙只好喬裝成計程車司機逃跑。他曾說，不想「像盒子裡的老鼠般被活捉」。從此，薩沙成為緬甸「春天革命」的代表人物和反對軍政府的要角。

薩沙被任命為緬甸臨時文人政府聯合國特使後，不過幾天，他的臉書和推特就湧入數百萬人追隨。他才剛要求民眾提供軍警暴力對付反政變示威者的證據，不過幾小時，他的電郵信箱就因為來信太多而爆滿，而且郵件幾乎塞爆他的第二個信箱。

薩沙說：「緬甸人對於陷入困境非常絕望。」

薩沙由於協助緬甸「公民不服從運動」，並呼籲各國制裁軍方，15日遭軍政府以叛國罪起訴，最重可判死刑。薩沙在藏匿地點接受路透訪問時說，他不後悔冒生命危險追求民主，「軍方已經向緬甸人民宣戰」。

•少數民族出身 從醫後從政

薩沙生於緬甸南部靠近印度的欽邦山區叢林間的村莊，屬於少數民族欽族，這個族群基督徒占多數，在軍政府統治下忍受迫害與貧窮數十年。他不知道自己的出生年分，認為自己40歲左右，畢竟當地幾乎沒有以正式書面文件記事的習慣，而且居民泰半是文盲。他是村裡第一個上中學的孩子，當年連續走路兩星期穿過茂密的叢林，到當時的首都仰光就學。

薩沙說，他是看到鄰居因為可預防的疾病和分娩過程死亡，才立志從醫。他說：「我這輩子一直看到緬甸人民遭受暴行和苦難，目睹產婦在生孩子的過程中死去，看到這麼多人因貧窮、腹瀉和瘧疾而死。」

薩沙的村落跟緬甸大部分地方一樣，被軍方控制剝削。他回憶說，小時候他被迫當軍方的挑夫，這在少數民族地區很常見，還說家中女性被軍人強暴過。

薩沙在仰光讀完書後到印度當建築工，後來赴亞美尼亞學醫。2007年欽邦老鼠為患吞噬莊稼引發嚴重飢荒，他便返鄉希望盡一分力。

他建立了欽邦第一個基層醫療中心，訓練數以千計醫務人員。英國 王儲查理是贊助人之一。

薩沙的多年好友、英國人權人士羅傑斯說，薩沙懷抱「真實的願景，要讓所有族群和宗教的每一個人享有平等的權利和自由」。

•組臨時政府 與少數民族結盟

羅傑斯說，薩沙創辦草根組織又有國際經驗，是緬甸臨時文人政府「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRHP）聯合國代表的適合人選。CRHP由全民聯一些逃過拘捕的國會議員組成，矢言建立聯邦民主政體以照顧少數民族權益。

緬甸一些社運人士指出，薩沙若要提高臨時政府的聲勢，必須加強跟少數民族結盟。許多少數民族覺得被翁山蘇姬政府忽視，相形之下，軍政府則將一些重要職位留給少數民族。翁山蘇姬屬於佛教徒占多數的緬甸人口最多民族緬族。

薩沙上任以來，與緬甸多個少數民族武裝團體代表開了一系列視訊會議，將這些代表開心笑著的螢幕畫面截圖上傳社群媒體，並曾比出象徵反對軍政府的三指手勢。

薩沙認為軍方長期採用分而治之的策略分化全國各族，曾在2017年譴責軍方驅逐73萬多名洛興雅穆斯林。緬甸許多人認為洛興雅是來自鄰國孟加拉的非法移民。薩沙說，緬甸「不容種族歧視，我們必須把人民教育好」。

薩沙說，緬甸軍方「把我們的未來奪走，這是邪惡的危害人類罪，除非我們達成目標，否則絕不退縮」。