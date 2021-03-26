長榮貨櫃輪卡蘇伊士靠小怪手解救？激起網友嘻笑與傷情

網友貼出圖片，顯示用樂高積木拼出的挖土機和長賜號船頭。取材自推特

長榮海運承租的超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）自23日卡住蘇伊士運河 ，至今尚未脫淺，原本繁忙的貿易航道為之癱瘓。不料這窘境卻激起全球網民創意大爆發，對此事冷嘲熱諷的迷因（meme）和gif梗圖在網路上如巨浪狂湧。

路透26日報導，這起「卡船」事件已導致一部分全球商務貿易陷入停擺，但無人員受傷，目前為止也未構成環境衝擊。許多網民因為與長賜輪擱淺無利害關係，把此事當成搞笑題材。

九艘拖曳船試圖移動長賜輪，堤上另有兩名工人和一具挖土機奮力挖除船頭周圍的沙土。

捕捉這幅對比強烈畫面的照片——巨輪癱著動彈不得，靠挖個不停的小怪手解救——傳遍網路。有人在推特 上貼出照片並附上評論：「這兩個傢伙操作挖土機，正在奮力拯救全球貿易。」

推特帳戶@SuezDiggerGuy「蘇伊士運河挖掘者與怪手」已吸引逾1.6萬名追隨者，帳戶簡介上寫說：「盡力而為，不保證什麼。」

網友踴躍上該推特主頁時間軸回應，有人笑說挖土機不妨命名為「永遠挖掘」（Ever Digging），並同情工人的假日被主管取消了。

也有人貼出圖片，顯示用樂高（Lego）積木拼出的挖土機和長賜輪船頭。

這艘載運中國製貨物到歐洲的貨櫃輪可能卡住數周，有人一得知此消息，便迅速建立網站，網址意為「船還卡住嗎」http://istheshipstillstuck.com）。

同時，在貨船布滿紅海的同時，網路上也充斥著迷因，其中人氣最旺的屬「觸景傷情」式的感言：見「卡船」景象，抒發過去一年來生活被新冠肺炎疫情 卡住的哀怨。其中一人把擱淺的巨型貨櫃輪稱為「我的新冠沮喪與焦慮」，並形容堤上小怪手挖個不停有如「我的日常」。