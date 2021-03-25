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北韓打飛彈衍生案外案 日本為「名稱」槓上美國

記者蔡佩芳／台北26日電
南韓民眾25日在首爾水西車站大電視前觀看北韓試射飛彈的新聞報導。（歐新社）
南韓民眾25日在首爾水西車站大電視前觀看北韓試射飛彈的新聞報導。（歐新社）

北韓一周內兩度發射飛彈，向美挑釁意味濃厚。意外衍生另一樁糾紛。美國印度太平洋司令部在回應北韓聲明中，對「日本海（Sea of Japan）」，使用了韓國所主張的「東海（East Sea）」，引發日本不滿。

在日本抗議下，美國後修正用詞，並指「日本海」是美國唯一承認的該海域的名稱。

美國印太司令部昨天對北韓再度試射發出聲明，批評北韓發展非法武器，造成鄰近國家和國際社會威脅，並指美國防衛日、韓決心堅定不移。文中稱北韓發射飛彈的方向時，使用了East Sea一詞。在日本引發喧然大波。

日本政府透過外交管道提出抗議，要求美方更正。East Sea是南韓對日本海主張使用的英語標記，日方強調，「Sea of Japan是國際上確立的唯一稱呼」。美軍印太司令部稍後發出聲明更正，早先的聲明應該稱之為Sea of Japan或者waters off the east coast of the Korean Peninsula（朝鮮半島東側海域），並強調美方對該海域承認Sea of Japan為唯一表記方式的立場沒有改變。

「日本海」指的是日本西側與俄羅斯、朝鮮半島之間海域，國際上稱為日本海，南韓稱為東海、北韓稱為朝鮮東海。南韓一直在遊說，希望國際間將日本海與東海併記，或單獨使用東海一詞。

日本 北韓 美國

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