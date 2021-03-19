克魯曼：歐洲疫苗災難 與歐債危機同禍源

紐時專欄作家克魯曼。路透

歐洲許多成功的政策值得效法，尤其是富國提供的全民健保令美國 人稱羨，醫療品質也堪稱一流。但在對抗新冠肺炎疫情的關鍵時刻，歐洲施打疫苗 進度竟遙遙落後英、美，這到底反映出什麼問題？

英國和美國已接種疫苗劑數，經人口因素調整後，大約是法國或德國的三倍。歐盟施打疫苗進度為何大幅落後？主因是一連串政策疏失導致起步太晚，而且施打步調又不及美國的一半，落後差距恐怕還會擴大。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄指出，歐洲在疫苗施打競賽敗得一塌糊塗，但看來歐陸政策失誤不像是孤立個案，不像是僅止於幾個差勁領導人做出糟糕的決定；而是反映出歐陸體制和態度上的缺失—— 官僚體系和智識僵化。他認為，若不是相同的因素在作祟，十年前歐元區債務危機不會那麼嚴重。

導致當前歐洲挫敗的細節錯綜複雜，但克魯曼指出一個共通點——歐洲官員不僅怕冒險，還迴避掉應該冒的險。他們似乎非常擔心可能付給藥商太昂貴的價格，或事後發現砸錢訂購的疫苗無效，或有危險副作用。為把這種風險降到最低，他們延遲採購，跟藥廠討價還價，拒絕批准免責豁免。相對而言，卻似乎不太擔心許許多多歐洲人可能因為太晚打疫苗，而病倒或喪命。

在歐債危機期間，歐洲官員基於這種唯恐「某人在某處（因占便宜）竊喜」的疑懼，而強制債務國實施嚴苛、破壞性的撙節政策，以防他們為過往欠缺財政紀律付出的代價不夠大，白白便宜希臘公務員。這一回，他們擔心被製藥公司揩油，因此極力討價還價，甚至不顧可能造成致命耽擱的風險。

克魯曼說，美國這方面的態度遠較歐洲寬鬆，或許常常過度寬鬆。但話說回來，就推行疫苗施打計畫而論，寬鬆態度卻符合美國利益，不至於在公衛危機延燒之際還錙銖必較。

歐洲另有別的問題。疫苗施打進度之所以延遲，是希望尋求歐洲政策協調一致。假如歐洲擁有近似一致性的政府，這麼做就無妨；但歐洲並沒有，所以各國政府在等待凝聚共識期間，只好暫緩與製藥公司簽訂疫苗供應合約。

再者，並不是買到疫苗就大功告成，總得要注射進民眾的手臂。然而，歐洲卻缺乏像美國那樣的全國性疫苗配送體系，在總統拜登就職後加速執行。

最後一點，歐洲竟然也普遍對科學懷有敵意。克魯曼坦承，美國也有這個毛病，特別是宗教右派保守人士至今仍否認氣候變遷，拒打新冠疫苗者也大有人在；然而，歐洲反疫苗氣氛「普遍瀰漫」的程度卻令人吃驚，特別是在法國。

這些問題在本周升到緊要關頭。歐洲多國基於接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗後可能引發血栓的疑慮，暫停施打（德、法、義18日已宣布將恢復施打）。克魯曼認為，這再一次凸顯出歐洲決策官員執迷於迴避不該迴避的風險——即使有副作用，跟疫苗施打動能遭破壞的傷害相比，顯得小巫見大巫。

此外，這也再一次暴露出歐洲沒能協調一致：德國片面停打AZ疫苗，其他國家爭先恐後跟進，害怕萬一出事會挨罵（卻不怕民眾因為沒疫苗可打致死？）。

克魯曼的結論是，歐洲疫苗災難最令人不安的是，不能只歸咎於幾個領導人的錯；似乎反映歐陸體制和態度上根本的問題，整個歐洲統合計畫「深陷麻煩」。