日本首都圈將解除緊急事態 菅義偉認沒問題

日本首都圈「緊急事態宣言」將於21日解除。中央社

日本 首都圈「緊急事態宣言」將於21日解除，也是日本全境完全解除。首相菅義偉 今天說，從新增病例數及病床吃緊度來看，解除沒有問題，政府也會確實採取對策避免疫情 回溫反彈。

日本時事通信社、日本放送協會（NHK）報導，最大在野黨立憲民主黨參議員蓮舫在質詢時表示，東京都及埼玉縣每天新增確診病例有增加傾向，「解除緊急事態真的沒問題嗎」？

菅義偉答詢時說，「我想是沒有問題」，因為新增病例數較一月發布「緊急事態宣言」時已大幅減少，病床吃緊程度也有明顯改善。

不過，對於首都圈21日解除緊急事態，大阪府知事吉村洋文宣布，從3月22日到4月9日，將在JR新大阪車站為來自首都圈方面新幹線旅客量測體溫。

吉村說，為避免因為跟首都圈往來造成疫情再度擴大，邊境管控有其必要。至於來自福岡及廣島方面的旅客，則不需要量測體溫。

隨著「緊急事態宣言」全境解除，日本國土交通大臣赤羽一嘉談到振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）是否重啟時說，「沒有那麼簡單」，表達出繼續暫停方案的想法，但也表示將盡速檢討對觀光旅遊業者的協助對策。

另外，有關通訊軟體LINE發生個資保護不夠周密的問題，菅義偉說，政府內部正再度確認LINE的使用狀況，會努力確保安全性。