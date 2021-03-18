法疫情惡化 巴黎等16省本周再「封城」至少持續4周

一名男子走過巴黎的凱旋門前。法國官方當地時間18日宣布，為遏制新冠肺炎疫情惡化，巴黎等多地又將實施「封城」，持續至少四周。(美聯社)

法國官方當地時間18日宣布，為遏制新冠肺炎疫情 惡化，巴黎等多地又將實施「封城 」，持續至少四周。

法國總理卡斯泰當晚召開發布會，代表官方宣布上述決定。他說，此次將實施「封城」的地區共有16個省份，包括巴黎大區的全部8個省份、上法蘭西大區的5個省份、諾曼底大區的2個省份以及東南部的濱海阿爾卑斯省。這些省份的「封城」將於本周末起正式實施。

卡斯泰說，這16個省份的民眾外出必須攜帶出行證明，出行不能超過距離住所半徑10公里；可以出門散步或進行體育運動。「封城」期間所有「生活非必需」商店將關閉；沒有「令人信服的理由」將禁止地區間旅行。這些省份的學校仍將繼續開放。

卡斯泰強調，在更多省份採取更嚴格的管制措施是有必要的。他指出，最近法國疫情的惡化趨勢明顯加快，一些省份的疫情狀況尤為令人擔憂。第三波疫情已經越來越清晰地呈現出來。他透露，新冠重症患者和之前相比更加年輕，住院時間也更長。

卡斯泰還表示，官方認為採取周末「封城」將不足以遏制病毒進一步傳播。因此要採取「務實、區域化和適當」的管制措施，目的是防止實施全國性「封城」。除了將實施「封城」的16個省份外，法國其他地方將繼續實施宵禁 。

巴黎大區的疫情在繼續惡化，該地區的新冠發病率18日為每10萬居民中有446名新冠感染者，同時該地區的新冠重症患者人數已增至1201人。

法國衛生部當晚發布的疫情數據顯示，法國18日新增確診病例34998例，累計確診病例418萬1607例，累計死亡病例現為9萬1679例，新增死亡病例268例。法國新冠住院患者增至2萬5389人，重症患者增至4246人。