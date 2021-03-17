歐盟宣布推出「數位綠色證書」 等同疫苗護照

歐盟17日推出包含新冠疫苗接種情況的「數位綠色證書」，供成員國參考執行。圖為比利時民眾接種疫苗。(美聯社)

著眼於新冠肺炎疫情期間的人員通行，歐盟 17日推出包含新冠疫苗 接種情況的「數位綠色證書」，供成員國參考執行，同時表示將努力推動證書與國際接軌。

歐盟委員會當日發布公告，通報「數位綠色證書」細節。公告顯示，「數位綠色證書」為免費獲取，包含持有人新冠疫苗接種證明、檢測 證明以及一旦感染新冠病毒後的康復證明，還包含核驗持有人身分的加密二維碼和電子簽名，以相關歐盟成員國官方語言和英語簽發，可打印生成紙質版。

對於公眾最為期待的「疫苗護照」問題，公告稱如果成員國接受「疫苗護照」，則「數位綠色證書」中的疫苗接種證明應被視為「疫苗護照」，至於接種哪些疫苗等同獲得「疫苗護照」，公告稱以接種在歐盟上市的疫苗為準，但成員國也可自行決定是否接受其它疫苗。

公告表示，「數位綠色證書」適用於所有27個歐盟成員國及瑞士、挪威、冰島和列支敦士登4國，歐盟成員國居民無論國籍如何，都可申請獲取證書；反之如果成員國要求證書持有人入境時仍需接受檢測和隔離，則必須向歐盟委員會和其它成員國說明原因。

今年2月以來，歐盟一直在為推出「數位綠色證書」做準備，但目前成員國之間分歧明顯，希臘、西班牙、塞浦路斯等依賴旅遊業的國家呼籲積極推廣「疫苗護照」，但德國、法國、比利時等國持保留意見，擔憂一旦處理不當將引發疫情擴散。