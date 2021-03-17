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緬甸華人母親因示威喪子 痛訴別把他們當中國華人

編譯周辰陽／即時報導
亞新社近日發布一隻影片，一位緬甸華人女子在兒子參加反政變示威，15日死於警察鎮壓後，聲嘶力竭呼籲緬族人民，別把緬甸華人跟大陸的的華人相比。路透/Eyepress
亞新社近日發布一隻影片，一位緬甸華人女子在兒子參加反政變示威，15日死於警察鎮壓後，聲嘶力竭呼籲緬族人民，別把緬甸華人跟大陸的的華人相比。路透/Eyepress

緬甸軍方2月1日政變奪權後，中國政府始終不願譴責和制裁，導致緬甸民眾反華情緒高漲。從亞新社（Eyepress）近日發布一支影片可見，一位緬甸華人女子在兒子死於警察鎮壓後，聲嘶力竭呼籲群眾，別把緬甸華人跟中國的華人相比。

根據報導，當事人的兒子是17歲醫學生Mg Khant Nyar Hein，15日死於第一大城仰光達美（Tarmwe）鎮區的反政變抗議。據稱目擊者指出，Mg Khant Nyar Hein頭部被實彈三度擊中。

影片來源：聯合新聞網

影片可見，這位母親自稱來自北方的撣邦，是一名血統最純正的真正華人，父母甚至一句緬語都不會說，祖父母的墳還在中國，「我能讓中國國家主席知道我的出身，但我們就生在緬甸，只有緬甸的想法」。

她表示要正告緬甸的緬人，不要恨緬甸華人，「緬人要知道，緬甸華人跟中國華人不同，想法很不一樣。我們在緬甸的土地出生，吃緬甸種的米，喝緬甸流的水…我們知道佛陀與祂的教誨，絕不要把緬甸華人當成中國華人，不要為中國的行動攻擊緬甸華人，盡全力團結起來」。

這位母親說，她把能當醫師的兒子獻給國家，要緬人別用辱罵擊緬甸華人 ，「絕不要把緬甸華人當成中國華人，試著了解緬甸華人，別再把我們當成中國的華人」。

至16日晚間8時，緬甸有37家中資工廠遭到打砸事件影響受損，且有3名中國員工受傷。中國外交部發言人趙立堅在前一天的記者會表示，中企被打砸搶燒事件性質十分惡劣，也指中緬經貿合作有利緬甸與人民，不法分子行為不符合緬甸與緬甸人民的利益，呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動與利用，以免影響中緬友好的大局。

緬甸 華人 中國

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