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冰島3周狂震4萬次、火山恐噴發 居民無畏但想睡好覺

中央社哥本哈根15日綜合外電報導
冰島數周以來火山地震活動頻繁。(路透)
冰島數周以來火山地震活動頻繁。(路透)

冰島數周來發生4萬多次大小地震，屢屢驚醒睡夢中的人們，科學家說，這是史無前例的現象，近期可能出現壯觀的火山噴發。當地居民說不害怕，相信當局會及時通知他們撤離。

火山島地震活動頻繁，冰島人雖習以為常，仍渴望能不受打擾，安穩地睡上一覺。

一生都住在格林達維克（Grindavik）的古蒙茲杜提（Rannveig Gudmundsdottir）對路透社說：「此刻，我們不斷感覺到（地震）。就像行走在脆弱的吊橋上一樣。」

格林達維克位於雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）南部，是火山和地震活動的熱點，自今年2 月24日以來，已發生4萬多次地震，超過去年記錄到的地震總數。

冰島坐落在歐亞與北美構造板塊之間，這些板塊以每年約2公分的速度緩慢沿相反方向移動，使冰島經常發生地震。

冰島過去幾周震個不停，起因於岩漿在雷克雅內斯半島下方地殼處移動了大約一公里，並上湧至地表附近。

冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）火山災害協調員巴索蒂（Sara Barsotti）說：「我們從沒見過如此多地震活動。」有些地震規模甚至達到5.7。

古蒙茲杜提說：「這裡的居民都非常疲憊。夜晚休息時，我總想著自己今晚能睡上一覺嗎？」

格林達維克有許多人前去探訪親友，在避暑度假屋住上一段時間，或在首都雷克雅維克訂了旅館，只為了能休息一下、睡個好覺。

冰島當局3月初警告，火山可能很快會噴發，預計不會噴出大量火山灰或濃煙，因此不會擾亂國際航空運輸或破壞附近的重要基礎設施。

冰島的艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）2010年噴發，當時造成超過10萬架航班取消，數以百計居民被迫逃離家園。

當局去年已經為格林達維克制定一項應急計畫，其中一個選項是，若火山噴發導致通往這個偏遠城鎮的道路中斷，將讓當地居民搭乘停泊在北大西洋的船隻。

古蒙茲杜提說：「我相信當局會及時通知我們撤離。我不害怕，只是很疲憊。」

地震 火山噴發 旅館

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