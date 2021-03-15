臉書與新聞集團 在澳洲達成新聞合作協議

臉書在澳洲的新聞付費爭端，隨著與新聞集團達成協議而化解。路透

臉書 （Facebook）與媒體大亨梅鐸所屬的新聞集團（News Corp）達成在澳洲 的新聞合作協議，臉書同意支付費用給新聞集團，以便使用該集團出版的更多新聞。

彭博資訊說，雙方這項協議解決了先前在澳洲發生的科技巨人與新聞發行業之間的爭端。當時臉書為抗議澳洲國會將立法規定科技網路平台須為新聞付費，一度下架所有澳洲新聞，後來相關立法在澳洲國會通過。

臉書與新聞集團的合作協議為期三年，新聞集團周一（15日）在聲明中指出，合約中提及的新聞內容使用，包括旗下的澳洲全國性報紙《澳洲人報》（The Australian），以及新南威爾斯州的《每日電訊報》（The Daily Telegraph)、維多利亞州的《前鋒太陽報》（Herald Sun）以及昆士蘭州《信使郵報》（The Courier-Mail）等區域性報紙。

新聞集團執行長Robert Thomas說，與臉書達成的協達，將為公司在澳洲的新聞事業帶來「重大並且極具意義的影響」。臉書全球新聞夥伴副總裁Campbell Brown表示，「很高興有了協議，期待在澳洲推出Facebook News服務。」

道瓊 社指出，新聞集團2019年10月就曾與臉書簽署過合作協議，當時的協議涉及的新聞內容是新聞集團在美國的出版品，包括《華爾街日報》和其他的道瓊媒體出版內容。