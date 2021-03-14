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9月大選風向球 德2邦選舉梅克爾政黨料將大敗

中央社 / 德國斯圖加特14日綜合外電報導
德國總理梅克爾。 歐新社
德國總理梅克爾。 歐新社

德國最大黨基督教民主黨有議員涉及口罩貪瀆醜聞，處理疫情又頻頻失當，總理梅克爾所屬保守派政黨的同志料將遭到選民懲罰，在今天2場重要的地方選舉遭遇潰敗。

萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）與巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）新議會選舉，被視為9月26日大選風向球，但保守派議員卻是前景堪慮。

最近民調顯示，梅克爾（Angela Merkel）所領導中間偏右基督教民主黨（CDU）／基督教社會黨（CSU）聯合政府的支持度跌到1年新低，僅剩30%左右，民眾不滿政府對疫情的處理是主要原因。

德國第一大報「畫報」（Bild）表示，保守派應該「挨選民一記耳光」。

疫情初期有議員看似從口罩交易獲益的消息重創基督教民主黨與基督教社會黨形象，3位議員最近還被迫下台。

而疫苗接種緩慢又充斥官僚作風、免費快篩延後實施、儘管封城數月傳染率仍居高不下，在在讓民怨沸騰，也更加深了保守派的困境。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）寫道，「如果公民覺得政府有做事，有抵擋病毒、帶大家度過危機」，大家或許能忘記「口罩事件」，「但政府並沒有做到」。

在萊因-法耳次邦，中間偏左的社會民主黨（Social Democrats）民調已超越基督教民主黨，為人氣頗高的邦長德雷爾（Malu Dreyer）與綠黨（Greens）以及親商自由民主黨（FDP）合組聯合政府鋪路。

而各界最關注的莫過於巴登符騰堡邦的選舉，這是德國唯一由綠黨人士出任邦長的邦。

巴登符騰堡邦目前由左傾的生態學者與基督教民主黨共同執政，或能作為第一個後梅克爾時代聯邦政府的參考。

但民調顯示，基督教民主黨在位於西南部的巴登符騰堡邦支持度空前低迷，與此同時，綠黨卻持續擴大領先。

在對氣候變遷擔憂日增的情況下，綠黨近年來全國支持度也日漸攀升。

民主黨 德國 疫情

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