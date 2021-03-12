聯合國秘書長示警 全球數千萬人恐死於饑荒

聯合國秘書長示警，全球數千萬人有死於飢餓的風險。圖為聯合國秘書長古特瑞斯。路透

聯合國 秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，全球數千萬人有死於飢餓的風險，而且2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和氣候變遷 正加劇這項威脅。

古特瑞斯在聯合國安全理事會（Security Council）一場討論糧食與安全關聯性的會議上說：「若不立即行動，數千萬人將瀕臨極度飢餓與死亡邊緣。」

古特瑞斯表示，逾30個國家的3000多萬人距離饑荒「只差一步」。

他還說：「氣候衝擊和2019冠狀病毒疾病大流行正在火上加油。我有一項簡潔的訊息：不餵飽人民，就會助長衝突。」

他表示，2020年底有超過8800萬人因衝突和不穩定而嚴重挨餓，人數在1年內提升2成，而且2021年這項趨勢更加惡化。

高風險區域包括非洲沙赫爾地區（Sahel）、非洲之角（Horn of Africa）、南蘇丹、葉門、阿富汗等。

美國 駐聯合國大使湯瑪斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）也提到1993年她在烏干達如何目睹一名兩歲孩童死於飢餓。

她說：「我們沒理由不讓這些有殷切需求的人取得資源。」

「今天世界上的饑荒是人為造成的。如果這是因我們而起，代表我們也應該加以阻止。」