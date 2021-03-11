我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

議員要求挺台入WHO、出席民主峰會 布林肯：絕對會的

4月1日起 美國內旅客進紐約免隔離

排除華為 印度修法：電信商只能採購可信任設備

中央社新德里11日專電
印度政府通過電信許可規範修正案，從6月15日起，各電信商採購電信設備，只能從指定機構批准的「可信任」商源採購，被外界認為是排除華為等中國電信商參與。(美聯社)
印度政府通過電信許可規範修正案，從6月15日起，各電信商採購電信設備，只能從指定機構批准的「可信任」商源採購，被外界認為是排除華為等中國電信商參與。(美聯社)

印度政府昨天通過電信許可規範修正案，從6月15日起，各電信商採購電信設備，只能從指定機構批准的「可信任」商源採購，被外界認為是排除華為等中國電信商參與。

美國等國質疑華為、中興等中國電信商的電信設備有安全性問題，因而排除這些中國廠商參與當地第5代行動通訊（5G）建設，印度先前遲遲沒有公開表態。

但印度與中國部隊去年5月初爆發拉達克（Ladakh）東部對峙與衝突後，各界多預料印度會排除華為等中國廠商參與5G。

印度時報（Times of India）今天報導，印度政府愈來愈關切中國「介入」印度的關鍵基礎建設，印度資訊科技與通訊部旗下電信部門（DoT）昨天通過電信許可規範修正案，從6月15日起，獲得電信執照者（電信公司）只能在所建構電信網路中連接「可信任的產品」，且必須獲得指定機構的許可才可升級相關設備，並僅從可信賴商源採購。

印度這份修正案指出，為了國家安全，政府有權透過指定機構，在考量印度的國防，或與國防直接和間接相關的事項，為採購電信設備時加上前提條件。因此印度國家網路安全協調員（National Cyber Security Coordinator）將擔負指定機構任務，並提供一份「無法採購」的採購商源清單。

指定機構很快將通知業者哪些是符合安全要求而列為「可信任」商源的電信設備目錄。只有指定機構通知可採購的電信設備和「可信任產品」才可採購且安置到電信網路中。所有電信公司也被要求提供任何與此相關的資訊。

不過，印度政府這份電信許可規範修正案所作的變更，將不會影響正在進行年度維護合約，或現有電信網路已引進的現有設備更新。

印度政府去年12月已表示，將準備一份「可信賴來源」清單，印度內閣安全委員會還通過了「國家電信安全命令」（National Security Directive for telecom）。

印度多家電信業者日前才剛競標第4代行動通訊標準（4G）頻段，印度政府共拍出價值7800億盧比（約107.2億美元）的頻段。上述修正案將可有效排除中國廠商參與印度這次的4G業務拓展。

此外，由於修正案通過，華為等中國廠商也可能被迫退出利潤豐厚的印度5G市場。印度可能在2021財政年度拍賣5G頻段，再展開5G網路設備採購及部署。

印度電信出口促進委員會（Telecom Export Promotion Council）主席阿加渥（Sandeep Aggarwal）表示，這是一項非常即時的決定，恰逢印度電信領域面臨網路攻擊的威脅，尤其這些攻擊是來自印度鄰國。此一步驟將加強印度的國家安全，並使印度的電信和資訊科技網路更加強大而安全。

印度 中國 5G

上一則

緬甸示威再爆7死 安全部隊被控向示威者開火

下一則

合約曝光 緬甸軍頭花200萬美元找說客盼洗白

延伸閱讀

四方峰會對抗中國「疫苗外交」 北京斥疫苗民族主義

四方峰會對抗中國「疫苗外交」 北京斥疫苗民族主義
刺胳針：印度本土研製疫苗Covaxin安全有效

刺胳針：印度本土研製疫苗Covaxin安全有效
任正非曾不滿「華為」名字…外國人易把HUAWEI讀成Hawaii

任正非曾不滿「華為」名字…外國人易把HUAWEI讀成Hawaii
華為無線設備 全球市占下滑

華為無線設備 全球市占下滑

熱門新聞

王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
哈利（左起）、梅根接受歐普拉專訪，播出後相關風暴還沒結束。（路透資料照片）

梅根父、姊幫英國嗆她 開轟「把家人妖魔化」

2021-03-09 20:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係
第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合
一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由