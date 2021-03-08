日本防疫公務員單月加班378小時 首相要求改善

日本首相菅義偉表示會努力儘可能減少防疫公務員的加班情況。(美聯社)

日本 政府一名負責防疫 業務的公務員，單月加班時數高達約378小時，遠遠超過「過勞死界線」。日本首相菅義偉 今天表示，會努力儘可能減少加班情況。

日本內閣官房防疫對策推進室今年一月有職員離譜加班約378小時，遠高出「過勞死界線」的每月80小時，負責防疫工作的日本經濟再生擔當大臣西村康稔5日深夜在記者會公開致歉。

日本每日新聞報導，菅義偉今天在參議院預算委員會備詢，談到負責防疫業務的公務員長期超時加班的情況時說，這對公務員的健康及工作動機都是問題，會努力儘可能減少加班的情況。

菅義偉說，如果無論如何都需要這麼多人手的話，可以從其他部門調人支援，不要把所有工作量都集中在防疫對策推進室公務員身上。

西村康稔也說，業務確實集中在特定人手上；個人健康很重要，會努力確實地改善業務現況。對資料整理等工作，他也表達將在本週內採取遠距工作方式處理的想法。

日本內閣官房長官加藤勝信今天也在記者會上談到此事說，超過300個小時的加班時間，確實十分反常。

至於該給的加班費部分，加藤說，行政改革擔當大臣河野太郎已要求各部會必須全額給付，「各部會應該都會採取這樣的方式因應」。

根據日本政府內閣會議5日通過的答辯書指出，防疫對策推進室約百名職員都有超時加班的情況，今年一月平均每人加班約122小時，其中最長的個案是一名職員加班約378小時。

答辯書指出，日本政府為因應疫情推薦各界採用「遠距工作」方式，結果防疫辦公室沒有任何一名員工遠距工作。