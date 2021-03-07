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疫情相關衝擊 梅克爾保守派聯盟民調跌至1年低點

中央社／柏林7日綜合外電報導
德國總理梅克爾。路透
德國總理梅克爾。路透

根據德國畫報（Bild）委託民調機構凱度（Kantar institute）進行的民調顯示，德國總理梅克爾（Angela Merkel）的保守派聯盟支持度跌到1年低點。

梅克爾領導的基民/基社聯盟（ CDU/CSU）上週支持度來到32%，下滑了2個百分點，為2020年3月以來的低點。

畫報指出：「這次的下滑有諸多因素，全都和疫情有關。」

在萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）即將於3月14日舉行地方選舉之際，民調滑降對保守派來說是壞消息。

德國今年9月26日即將舉行大選，這兩個邦的選舉被視為全國選情的風向球。梅克爾今年任期結束後將退出政壇。

去年春天，德國政府成功壓下第一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情贏得國內外專家的讚賞，梅克爾中間偏右的基督教民主黨（CDU）和巴伐利亞邦姊妹黨基督教社會黨（CSU）支持度逼近40%的高峰。

不過，德國2020年底遭第二波疫情重創，梅克爾執政聯盟被迫站上火線。

儘管連月來實施痛苦的封鎖措施，德國近日來新增感染人數停止下降。

在物流因素和官僚作業交相影響下，德國施打疫苗速度緩慢，再加上大規模篩檢牛步化，都使得民眾對政府的危機處理越來越沒信心。

讓梅克爾政府處境雪上加霜的是疫情之初爆發的口罩採購醜聞越滾越大。

基督教社會黨議員諾史萊恩（Georg Nuesslein）被控收受口罩供應商60萬歐元（約新台幣2000萬元）賄款，上月遭到調查。

基督教民主黨議員羅貝爾（Nicolas Loebel）也捲入類似的爭議。他的公司涉嫌收受25萬歐元佣金，斡旋口罩合約。羅貝爾今天宣布退出政壇。

德國 梅克爾 疫情

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