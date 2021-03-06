我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

律師追夢拍片 評族裔偏見

不給英女王時間準備！皇室跟觀眾同步看哈利梅根專訪

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

記者蘇詠智／即時報導
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

英國哈利王子的妻子梅根，將在美國時間下周日晚間播出的歐普拉專訪中，講出自己在英國生活的不開心遭遇，還未首播已引發高度爭議，尤其英皇室嚴陣以待，就怕梅根說了些讓外界不諒解皇室的內容。而根據英國「每日郵報」報導，梅根打定主意不讓伊莉莎白二世女王及皇室人員有應對、準備的時間，不先給他們看過訪談的內容，皇室眾人只能跟一般觀眾一樣同步收看，了解該如何回應。

外界視這一次梅根、哈利在美國家中接受歐普拉的訪問，為梅根狠狠出一口氣、攻擊英國皇室的重要之舉，取得美國首播權的CBS連日來推出的預告，一支比一支更刺激，梅根稱英皇室「不斷散布關於她和哈利的假消息」，已涉及指控皇室有人刻意打壓，而歐普拉更稱她所述的情形「非常嚴重」，外界更好奇到底皇室用了多惡劣的手段、破壞她和哈利的幸福生活？也無怪乎英皇室如臨大敵，英國皇室迷更群情激憤，炮轟CBS與英國ITV不該趁女王的丈夫—菲利普親王還在心臟手術的休養期間播出這個訪問。

據「每日郵報」的說法，這兩小時訪問節目大多是梅根和歐普拉的一對一訪談，哈利只會在最後的段落出來發表一下自身的看法，希望自己不會被梅根一些「刺耳的實話」影響和皇室家人的關係，可是照目前情況看來，這點也是白搭，訪問播出後傷害必然會造成，也將令他與哥哥威廉王子已經冷淡的互動，降至新的谷底。

至於梅根的友人，則認為所謂「顧及菲利普親王的身體、延後播出」，根本是皇室想要逼她再封口的奧布，她絕不會上當，也絕不可能要求CBS和ITV延後播映的檔期。

哈利（左起）、梅根接受歐普拉訪問，還未播出已成爭議焦點。（美聯社）
哈利（左起）、梅根接受歐普拉訪問，還未播出已成爭議焦點。（美聯社）
伊莉莎白二世女王（中）和皇室眾人又將面對一次風暴，嚴陣以待。圖／路透資料照片
伊莉莎白二世女王（中）和皇室眾人又將面對一次風暴，嚴陣以待。圖／路透資料照片

梅根 英國 哈利

上一則

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

下一則

日本311震災將滿10年 宮城縣發現一罹難者遺體

延伸閱讀

梅根開戰英國王室？好萊塢群星相挺

梅根開戰英國王室？好萊塢群星相挺
專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話
挾「美援」以自重？好萊塢群星挺梅根 轟英人種族歧視

挾「美援」以自重？好萊塢群星挺梅根 轟英人種族歧視
梅根專訪第二彈 指控王室讓不實言論不斷流傳

梅根專訪第二彈 指控王室讓不實言論不斷流傳

熱門新聞

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

2021-02-26 22:29
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12
白色戀人是北海道石屋製菓公司的招牌商品。聯合報系資料照片

為疫情妥協！白色戀人原僅在北海道販售 將在美中開賣

2021-03-01 06:27
儘管疫情不見好轉，巴西總統波索納洛又語出驚人，要全民停止抱怨。路透

巴西染疫死亡人數再創新高！總統又狂言：別再抱怨了

2021-03-05 14:54
歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）。Getty Images

法媒揭露中國觸角伸進校園 止血影片慘被砲轟

2021-03-02 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說
趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話