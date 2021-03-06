梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

英國哈利 王子的妻子梅根 ，將在美國時間下周日晚間播出的歐普拉專訪中，講出自己在英國生活的不開心遭遇，還未首播已引發高度爭議，尤其英皇室嚴陣以待，就怕梅根說了些讓外界不諒解皇室的內容。而根據英國「每日郵報」報導，梅根打定主意不讓伊莉莎白二世女王及皇室人員有應對、準備的時間，不先給他們看過訪談的內容，皇室眾人只能跟一般觀眾一樣同步收看，了解該如何回應。

外界視這一次梅根、哈利在美國家中接受歐普拉的訪問，為梅根狠狠出一口氣、攻擊英國皇室的重要之舉，取得美國首播權的CBS連日來推出的預告，一支比一支更刺激，梅根稱英皇室「不斷散布關於她和哈利的假消息」，已涉及指控皇室有人刻意打壓，而歐普拉更稱她所述的情形「非常嚴重」，外界更好奇到底皇室用了多惡劣的手段、破壞她和哈利的幸福生活？也無怪乎英皇室如臨大敵，英國皇室迷更群情激憤，炮轟CBS與英國ITV不該趁女王的丈夫—菲利普親王還在心臟手術的休養期間播出這個訪問。

據「每日郵報」的說法，這兩小時訪問節目大多是梅根和歐普拉的一對一訪談，哈利只會在最後的段落出來發表一下自身的看法，希望自己不會被梅根一些「刺耳的實話」影響和皇室家人的關係，可是照目前情況看來，這點也是白搭，訪問播出後傷害必然會造成，也將令他與哥哥威廉王子已經冷淡的互動，降至新的谷底。

至於梅根的友人，則認為所謂「顧及菲利普親王的身體、延後播出」，根本是皇室想要逼她再封口的奧布，她絕不會上當，也絕不可能要求CBS和ITV延後播映的檔期。