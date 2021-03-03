「簡直屠殺」 緬政變再釀13死

仰光反軍事政變的示威者3日使用滅火器和自製盾牌對抗安全部隊的鎮壓。Getty Images

緬甸 民眾3日持續上街抗議軍方政變，遭到實彈射擊鎮壓，綜合目擊者和媒體報導，當日至少有13人喪命。仰光樞機主教貌波在推特用1989年天安門事件，形容緬甸示威者在各大城市遭到血腥鎮壓的處境。

目擊者表示，安全部隊連水柱驅散都不用，短暫使用催淚瓦斯後就直接朝示威人群發射橡膠子彈甚至實彈，毫不手軟。1名年輕示威者辛薩告訴路透：「簡直就是大屠殺，無法以言語形容情況有多可怕。」

緬甸軍方在2月1日發動政變推翻民選政府，並逮捕總統溫敏與實質領袖國務資政翁山蘇姬 等黨政高層，並成立軍事委員會掌權。委員會發言人並未回應軍隊開槍的詢問。

緬甸中部城市蒙育瓦共有4男1女遇害，死傷最慘重。蒙育瓦瞭望報總編輯高錫薩表示，和醫師及家屬確認後，得知共5人遇害，「至少30人受傷，有些人失去意識。」路透統計，自從政變以來，至少有35人喪命。

緬甸軍方發動政變後，成千上萬的民眾走上街頭，要求釋放遭罷黜的實質領袖翁山蘇姬並恢復民主，憤怒情緒籠罩整個國家。

東南亞國協外長2日舉行視訊會議 討論緬甸局勢，呼籲克制，但只有印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡四國，呼籲軍方釋放翁山蘇姬和其他被捕者。

東協輪值主席國汶萊在聲明中表示：「東協將以積極正面和平建設性的方式協助緬甸。」

緬甸軍方指派的外長溫納貌倫也出席這場視訊會議，再度表示去年11月的選舉有舞弊，軍方必須撥亂反正。但緬甸中選會否認選舉有舞弊情事，堅稱大選公正公平公開。