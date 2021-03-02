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凌虐菲傭劣行曝光 菲律賓駐巴西女大使被開除

中央社馬尼拉2日綜合外電報導

菲律賓前駐巴西女大使毛羅在巴西首都巴西利亞官邸凌虐女傭，劣行被監視器全都錄後去年曝光，菲國總統杜特蒂1日證實，毛羅已經被開除，而且不得再擔任公職。

毛羅（Marichu Mauro）去年底被召回馬尼拉，此前巴西電視新聞頻道環球新聞（GloboNews）曝光長達8個月的監視器畫面，顯示她屢屢凌虐一名菲籍女傭。

影片來源：YouTube ABS-CBN News頻道

杜特蒂（Rodrigo Duterte）1日向電視機前觀眾表示，這名職業外交官已被外交部開除。

杜特蒂說：「有一些規則必須遵守，如果你不遵守，你就是在鋌而走險，若出了甚麼問題，你就得受處分。」

毛羅被開除意味她將領不到退休金，而且不得再擔任公職。

環球新聞指出，那段去年3月至10月間凌虐女傭的畫面，成為向菲國政府投訴毛羅劣行的鐵證。

毛羅2018年派駐巴西。菲國駐巴西大使館並兼管哥倫比亞、圭亞那、蘇利南與委內瑞拉的業務。

數以百萬計菲律賓人難捱在家鄉薪資待遇差、失業且工作機會有限而遠赴海外討生活，包括淪為家庭幫傭，他們從海外匯回的工資對國內經濟非常重要。

許多菲勞面臨艱困或危險處境，且身心受虐報導時有所聞，但絕大部分凌虐案與外國雇主有關 。

杜特蒂 退休金 大使館

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