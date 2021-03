回力鏢！法61年前於北非核試 今輻射隨沙塵吹回本土

來自非洲撒哈拉沙漠的塵土在強烈季風吹拂下,往北越過地中海抵達法國,帶來令人驚嘆的天色和夕陽,還有異於尋常的輻射量,起因是法國61年前在北非進行的核子測試。

一般認為,這些輻射對人體健康並無危險性,卻包含濃厚的諷刺意味。

