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回力鏢！法61年前於北非核試 今輻射隨沙塵吹回本土

中央社法國康城1日綜合外電報導

來自非洲撒哈拉沙漠的塵土在強烈季風吹拂下，往北越過地中海抵達法國，帶來令人驚嘆的天色和夕陽，還有異於尋常的輻射量，起因是法國61年前在北非進行的核子測試。

一般認為，這些輻射對人體健康並無危險性，卻包含濃厚的諷刺意味。

位於法國西部康城（Caen）附近的非政府組織「西部放射性控制協會」（ACRO）專門監測輻射程度。ACRO 表示，這些輻射來自法國於1960年代初期在阿爾及利亞沙漠執行的核試。

法國於1960年2月13日在阿爾及利亞沙漠執行代號「藍色跳鼠」（Gerboise Bleue）的核試，當時這個北非國家還是法國的海外領地，1962年才獨立。

ACRO表示，這種「回力棒效應」（boomerang effect）把核爆製造出來的核裂變產物銫-137（caesium-137）帶回了法國本土。

ACRO近期在法國與瑞士交界的朱拉（Jura）山區採得撒哈拉沙塵，加以檢驗後發現，「考量到大範圍內的同質沉積物，根據分析結果，估計每平方公里有8萬貝克（bq）的銫-137」。

ACRO還表示：「這波在核爆後60年遠道而來的放射性汙染，提醒了我們撒哈拉沙漠的長期放射性汙染，法國要為此負責。」

西歐目前正受新一波撒哈拉沙塵侵襲，本季至少已有3波。一團厚實的雲跨過地中海，覆蓋西班牙、法國、英國、德國等部分地區，預期會降下「泥雨」。

在歐洲，最懂撒哈拉沙塵的人，當屬加納利群島（Canary Islands）上的科學家。這群小島位於非洲大陸以西的大西洋上，隸屬於西班牙。

田尼力夫島（Tenerife）拉古納大學（University of Laguna）教授沙拉薩卡瓦佑（Pedro Salazar Carballo）在實驗室接受歐洲新聞台（Euronews）訪問時說：「撒哈拉沙漠的沙塵偶爾會含有礦物中自然存在的鉀-40（potassium-40），也會有法國政府進行核試所產生的銫-137。」

2020年2月，撒哈拉沙漠的強風夾帶沙塵，從非洲吹到加納利群島，迫使機場關閉、數以百計觀光客被困在島上。沙拉薩卡瓦佑的實驗室近期公布關於這波沙塵放射性含量的研究，當時就發現高含量的鉀-40和銫-137。

沙拉薩卡瓦佑堅稱，這個程度的含量仍安全，實驗室也持續監測含量，並呈報給西班牙的核子安全委員會（Nuclear Safety Council）。

他說，實際上，最讓人暴露在放射線中的是土壤本身自然發散的氡（radon），估計有5%到14%的肺癌病例是人體吸入氡氣造成，尤其是在地下和密閉空間。

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