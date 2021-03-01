存活於1.4億年前 最古老泰坦巨龍化石出土

科學家指出，2014年在阿根廷出土的蜥腳類恐龍化石，可能是歷次泰坦巨龍化石裡最古老的一隻。圖為蜥腳類恐龍想像畫。（圖取自阿根廷國家科學及科技研究委員會網頁www.conicet.gov.ar）

科學家今天指出，2014年在阿根廷出土的泰坦巨龍化石，可能是歷次泰坦巨龍化石裡最古老的一隻。科學家推估，泰坦巨龍目前是地球史上已知的最巨大陸地生物。

法新社報導，阿根廷拉馬坦薩大學（La Matanza University）發布的研究分析指出，這頭約20公尺、名喚Ninjatitan zapatai的泰坦巨龍是2014年在阿根廷西南方的內烏肯（Neuquen）出土，1.4億年前白堊紀初期活躍於現今的巴塔哥尼亞高地（Patagonia）。

恐龍 名字是以發現牠的阿根廷古生物學家、暱稱El Ninja的阿佩斯特吉亞（Sebastian Apesteguia），以及技師沙帕塔（Rogelio Zapata）兩人的名字而來。

聲明引述阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）研究人員賈里納（Pablo Gallina）說：「這個化石之所以重要，除因是新種泰坦巨龍（titanosaur ），還因牠是全世界記錄到最老的泰坦巨龍一員。」

「泰坦巨龍」是蜥腳類恐龍（sauropod）的一種。蜥腳類恐龍有著長長的脖子與尾巴，吃素的牠們應是歷來地球上最大的陸地動物。

研究人員聲明指出，這個新發現也把泰坦巨龍存活的年代前推到更早的白堊紀初期，比先前認定的6600萬年前白堊紀晚期還要久遠。

這份新研究刊登在阿根廷科學雜誌Ameghiniana。

之前國家地理雜誌（National Georaphic）在「十大巨獸排行榜」的專題節目裡訪問過另一阿根廷古生物學家伊比利古（Lucio Ibiricu），他根據另一泰坦巨龍化石研判，這種巨獸甚至可以長到約40公尺長，不用特別抬頭就高達9公尺，身形恐比藍鯨還巨大。