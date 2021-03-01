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法國前總統沙克吉涉貪遭判刑 東山再起之路恐斷

中央社巴黎1日綜合外電報導
法國前總統沙克吉(圖)因卸任前違法影響一名法官，今天遭到巴黎法院判決貪汙罪名成立，並判處3年徒刑、緩刑2年。這起判決很可能破壞沙克吉重返法國政治舞台的任何嘗試。路透
法國前總統沙克吉(圖)因卸任前違法影響一名法官，今天遭到巴黎法院判決貪汙罪名成立，並判處3年徒刑、緩刑2年。這起判決很可能破壞沙克吉重返法國政治舞台的任何嘗試。路透

法國前總統沙克吉因卸任前違法影響一名法官，今天遭到巴黎法院判決貪汙罪名成立，並判處3年徒刑、緩刑2年。這起判決很可能破壞沙克吉重返法國政治舞台的任何嘗試。

法新社報導，緩刑2年意味沙克吉（Nicolas Sarkozy）很可能不會真正坐牢，並可保持行動自由，因為法官並未對他發布拘捕令。律師表示，沙克吉將提出上訴。

66歲的沙克吉在2007至2012年間擔任法國總統，目前仍廣受法國右派民眾愛戴。他雖否認有重返政壇野心，但許多支持者希望他參與明年的總統大選。如今這樁判決為他充滿爭議的政治生涯投下最新變數。

法國史上只有另一位總統曾在卸任後面臨法院審判，那就是沙克吉的政治導師席哈克（Jacques Chirac）。他被控在擔任巴黎市長期間盜用公款資助自身政黨，依貪汙罪起訴；2011年開庭時，席哈克因健康因素請假獲准，最後被判緩刑2年。

沙克吉曾捲入違法收受萊雅集團（L'Oreal）繼承人莉莉安．貝登古（Liliane Bettencourt）款項的案件，最後順利脫身。但除了今天宣判的案件，他還至少面臨另外3樁法律調查。

沙克吉17日預計為其中一件訴訟出庭應訊，這樁案件同樣與他2012年競選連任時選舉支出過多的舞弊疑雲有關。當年他也並未連任成功。

沙克吉還因2007年參選時涉嫌收受前利比亞獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）數以百萬計歐元資金，而遭到起訴。此外，法國檢方今年1月對沙克吉展開另一樁案件調查，懷疑他在俄羅斯的顧問活動涉及關說。

沙克吉長期官司纏身，導致他2017年總統大選試圖東山再起的行動失敗。然而自從他2018年宣布從政壇退休後，受歡迎程度卻與日俱增。

去年夏天沙克吉為最新出版的回憶錄「風暴時刻」（The Time of Storms，暫譯）舉行簽書會時，現場支持者大排長龍。這本著作當時也盤據暢銷排行榜榜首數周。

沙克吉 退休

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