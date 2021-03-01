澳洲前總理：中美角力陷Make or Break 全球步危險十年

澳洲前總理陸克文。歐新社資料照片

澳洲前總理陸克文日前在新加坡一個論壇上指出，整個21世紀二十年代，對中國 和美國 而言都是「不成則敗（Make or Break）」的關鍵時間點，中美實力將前所未有的接近，但這對全球而言將是「危險的10年」。

香港經濟日報報導，陸克文目前擔任亞洲協會政策研究院院長， 26日在新加坡國立大學東亞研究所舉辦的吳慶瑞講座系列上提醒，地緣政治、地緣經濟以及國際公共衛生的深遠變化，將爲全球帶來巨大挑戰；而中美關係是這些變化的核心，但東南亞 各國政府必須認清一點——只要大家合作，便能塑造和管控這些挑戰，顯著地影響區域的未來。

他直言，過去35年來支撐中美關係的戰略框架已支離破碎，中美關係自歐巴馬第二任期以來，已開始出現徹底變化，這些變化無法輕易改正；而在川普執政時期，美國對中國的政治理想幻滅，轉化爲實際打壓行動，但美國的行動在執行上逐漸失去條理。

他認爲，中國也必須爲中美關係的結構性惡化負起責任，中國摒棄了鄧小平提出的「韜光養晦」外交路線，形成了「戰狼外交」；中國也越加自信地認爲，美國正面臨結構性衰退，2020年代將是中國的年代、中國世紀的開端。

陸克文形容，中方路線其危險之處，在於可能低估了美國在政治和經濟上復原的能力。

「顯然2020年代將是中國和美國在全球性力量不成則敗的10年。華盛頓和北京在經濟和科技方面的戰略實力將前所未有的拉近，因此2020年代將是危險的10年」，陸克文形容。

但陸克文強調，儘管中美競爭加劇是不可避免的趨勢，這不意味著危機、衝突和戰爭不可避免。

他認爲，大多數東南亞國家都對中國的力量感到深切擔憂，因此對實質性的戰略平衡有很深的關切，本區域由此才能有更大的戰略自主權，去主導自己的未來。因此美國在東南亞仍有戰略機會，但拜登（Joe Biden）政府必須順應區域的需求，而不是像川普時期那樣違反區域的意願。