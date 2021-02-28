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緬甸民眾示威軍警武力鎮壓 仰光瓦城慘烈如戰場

中央社／曼谷28日專電
緬甸軍方本月初政變，民眾反政變示威不斷。 歐新社
緬甸軍方本月初政變，民眾反政變示威不斷。 歐新社

緬甸軍方本月初政變，民眾反政變示威不斷。軍警今天再度動用武力對付示威者，大城市仰光、瓦城被形容「跟戰場一樣」，民眾希望台灣、泰國、香港人可以更關注緬甸。

緬甸軍方1日發動政變至今一個月，由台灣、泰國、香港和緬甸網友組成的奶茶聯盟（Milk Tea Alliance）在推特（Twitter）呼籲在東南亞及香港、台灣的盟友在今天共同發起活動，支持緬甸；而緬甸各大城市的民眾持續上街，抗議軍方政變。

緬甸軍警26日在第一大城仰光（Yangon）首度動用武力對付示威抗議者，今天情勢更加惡化，社群媒體推特和臉書（Facebook）上的照片和影片顯示，軍警一早就開槍及投擲催淚瓦斯對付示威者，許多民眾遭到暴力襲擊，仰光市中心一片混亂。

緬甸自由記者姆拉覺都（Mratt Kyaw Thu，譯音）在推特上說，軍警隨機對著公寓發射子彈，到處都是催淚瓦斯，許多民眾只好躲進最近的房子內，他不知道如何用言語形容今天在仰光的狀況，只能說是「戰場」。

第二大城瓦城（Mandalay）的狀況也持續惡化，緬甸民眾馬利納（Marina）接受中央社記者訪問表示，瓦城市中心「跟戰區一樣」，今天一早軍警將市中心的道路用路障圍住，然後開始無差別逮捕路障範圍內的民眾，甚至再度對準民眾開火，因此抗議人士不再以大隊遊行的方式前進，而是改以10多人小團體分散各處。

馬利納說，儘管如此，還是有不少抗議人士留在現場不願離去；就她所知，目前在瓦城已有6名民眾在混亂中受傷、情況危急，有1人頭部遭到槍擊，而這個人甚至不是示威人士。

馬利納激動地表示，緬甸人民很需要國際關注緬甸現況，因此她真的希望緬甸可以得到泰國、香港和台灣等地更多關注。

緬甸 台灣 香港

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