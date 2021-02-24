我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準貿易代表戴琪 料政策將聚焦勞工問題

極端寒流過後 德州鑽油業者已恢復80%產能

總統顧問自爆偷打走私中國疫苗 菲律賓衛生部要查

中央社馬尼拉24日綜合外電報導
菲律賓，一市民走過畫滿醫護畫像的壁畫。(美聯社)
菲律賓，一市民走過畫滿醫護畫像的壁畫。(美聯社)

菲律賓總統顧問杜爾弗承認自己施打走私的中國國藥集團2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，衛生部今天表示，將對非法使用未經授權疫苗的案件展開調查。

杜爾弗（Ramon Tulfo）是知名電台與電視主持人，曾任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）中國事務特使。路透社報導，他20日在報紙專欄透露，自己去年10月打過一劑疫苗，和杜特蒂安全小組用的是同一批疫苗。

他今天接受菲律賓電視台One News訪問時再自爆說：「我從一個朋友那取得疫苗，他走私進來菲律賓。」

上月新聞爆出，杜特蒂的維安小組宣稱在總統不知情的情況下施打中國疫苗，引發國會議員抨擊擁有特權管道與藐視法律。

杜爾弗說，好幾名政府官員也都打了中國國藥集團（Sinopharm）疫苗。這番話助長在黑市可能買得到疫苗的臆測。

食品暨藥物管理局（FDA）尚未批准使用國藥集團疫苗，因此進口和配送皆屬違法。國藥集團也尚未在菲國申請緊急使用授權。

菲國衛生部副部長維赫利（Rosario Vergeire）表示，施打未經授權疫苗的人也得負法律責任。

74歲的杜爾弗說，他是想測試疫苗的有效性，因為他要申請當經銷商。他說：「我這麼做沒有罪惡感。」

儘管菲國的感染和死亡人數在亞洲名列前茅，迄今尚未展開國內疫苗接種計畫或者取得已獲授權緊急使用的疫苗。

疫苗 中國 杜特蒂

上一則

COVAX首批疫苗 去了這個非洲國家

延伸閱讀

COVAX首批疫苗 去了這個非洲國家

COVAX首批疫苗 去了這個非洲國家
最快下月 紐約市將上門接種嬌生疫苗

最快下月 紐約市將上門接種嬌生疫苗
黑白集／神胎妖言VS.疫苗謊言 誰在無中生有

黑白集／神胎妖言VS.疫苗謊言 誰在無中生有

民團嗆楊志良簽協定害台買不到BNT疫苗 楊：去他Ｘ的蛋

民團嗆楊志良簽協定害台買不到BNT疫苗 楊：去他Ｘ的蛋

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線