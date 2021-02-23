紐西蘭數十鯨魚擱淺 28頭推回海中但恐再度上岸

紐西蘭保育部表示，南島觀光勝地納爾遜（Nelson）以北約90公里的送別角（Farewell Spit）昨（22）日出現一群約50頭長肢領航鯨。 圖╱GettyImages

紐西蘭野生動物保護官員說，救援人員今天成功把28頭擱淺在海灘上的領航鯨送回海裡，但這些鯨魚仍離海岸很近，可能再度擱淺。

紐西蘭保育部表示，南島觀光 勝地納爾遜（Nelson）以北約90公里的送別角（Farewell Spit）昨天出現一群約50頭長肢領航鯨，今天送回海裡的鯨魚是其中的一部分。

法新社報導，救援人員昨晚把40頭左右的鯨魚推回海裡，但牠們今晨又游回岸上。約60名志工將其中28頭尚存一息的鯨魚再次推回水中。

保育部發言人說：「這些鯨魚離岸邊很近，不確定是否會游走，或可能再度擱淺。」

「如果鯨魚開始游向岸邊、又一次擱淺，保育部管理員和志工仍會在現場隨時因應。」

最初擱淺的鯨魚群中，至少15頭已死亡。

送別角是一段長26公里、向金灣（Golden Bay）海域延伸的鉤狀沙嘴。過去15年來，這片沙灘至少10次發生領航鯨擱淺事件，最近一次是在2017年2月，當時近700頭鯨魚擱淺，最後有250頭喪命。

科學家還不清楚送別角對鯨魚來說特別致命的原因。一種理論是，這裡在海灣內形成淺海床，干擾了鯨魚的聲納導航系統。