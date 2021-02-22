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聯合國機構車隊遇襲 義大利駐剛果大使身亡

「我想著我會怎麼死」日航乘客憶波音777出包驚魂

中央社東京22日綜合外電報導
圖波音777X客機。美聯社
圖波音777X客機。美聯社

一架波音777客機上週末在美國上空發動機起火，這項消息勾起一名日本人的恐怖回憶。去年12月，他搭乘的同型客機也在日本上空發生發動機故障事故，只能靠單側發動機飛行。

路透社報導，去年12月4日，40歲的黑川成（Naru Kurokawa，譯音）搭乘日本航空（JAL）一架波音777客機從沖繩飛往東京，但因為左側發動機故障，飛機被迫在起飛後約40分鐘回頭緊急降落。

黑川說：「我腦中一片慌亂，想著我可能會怎麼死掉。我認為自己如果接受死亡的想法就會發瘋，所以我把注意力擺在錄下當場情況。」黑川上傳了這段影片到自己的推特（Twitter）上。

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777客機的發動機20日在空中起火，殘骸四散在美國丹佛市（Denver），促使波音公司（Boeing）呼籲航空公司停飛使用同款普惠（Pratt & Whitney）PW4000發動機的777 客機。

日本國土交通省昨天下令日航與全日本空輸公司（ANA），在當局研議是否採取額外措施的同時，暫停使用配備同型發動機的波音777客機。

來自沖繩的網站總監和音樂人黑川表示：「看到聯合航空飛行和發動機起火的影片，讓我想起經歷過的恐懼。」

事發時黑川聽見一聲破裂巨響，然後是一陣劇烈搖晃，當下他一直坐在左側靠窗的座位上拍攝影片。

「沖繩時報」員工黑島美奈子（Minako Kuroshima ，譯音）當時也在這架日航班機上。事後她寫道，機師曾告訴乘客飛機只靠右側發動機飛行。

日本媒體報導，這架日航班機緊急降落後，11名機組員和178名乘客無人受傷。

日本運輸安全委員會12月28日表示，左側發動機有兩個扇葉受損，其中一個的受損原因為疲勞斷裂。飛機的發動機整流罩與機身等其他部分也受損。

運輸安全委員會發言人今天表示，目前還在調查日航去年的事故。

日本 美國 攝影

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